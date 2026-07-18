HLV Deschamps lý giải quyết định bất ngờ khiến nội bộ đội tuyển Pháp tranh cãi

Huấn luyện viên Didier Deschamps khẳng định ông rút Adrien Rabiot vì nguy cơ nhận thẻ đỏ, dù quyết định này gây tranh luận ngay trong phòng thay đồ tuyển Pháp.

Theo tờ L’Equipe (Pháp), quyết định thay Adrien Rabiot ngay sau hiệp một trận thua Tây Ban Nha 0-2 tại bán kết World Cup 2026 của huấn luyện viên Didier Deschamps gây tranh luận trong nội bộ ngay giữa trận đấu. Ba ngày sau thất bại, Deschamps giải thích chi tiết về diễn biến dẫn tới quyết định gây tranh cãi.

Tiền vệ người Pháp thi đấu quyết liệt và nhận một thẻ vàng trong hiệp một. Rabiot sau đó có thêm ít nhất một tình huống vào bóng nguy hiểm, đứng trước nguy cơ bị truất quyền thi đấu nếu tiếp tục phạm lỗi.

Deschamps quyết định không mạo hiểm và thay Rabiot trong giờ nghỉ. Tuy nhiên, việc loại một cầu thủ đang có phong độ tốt khỏi tuyến giữa khiến một số thành viên tuyển Pháp đặt câu hỏi, nhất là khi đội bóng sau đó không thể kiểm soát thế trận trước Tây Ban Nha.

“Tôi sẽ nói hơi dài một chút”, nhà cầm quân người Pháp mở đầu. “Mối quan hệ của tôi với Adrien cũng như với những cầu thủ khác. Ở lần nghỉ uống nước đầu tiên, cậu ấy đến gặp tôi và nói: ‘Tôi không thể thi đấu bình thường được nữa’”.

Huấn luyện viên Didier Deschamps. (Ảnh: Reuters)

Theo Deschamps, chính Rabiot thừa nhận chiếc thẻ vàng khiến anh không còn đủ tự do để tranh chấp. Với một tiền vệ hoạt động ở khu vực trung tâm, việc phải dè chừng trong từng pha vào bóng có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng phòng ngự.

“Xin hãy thông cảm vì tôi có thể hiểu cảm giác đó, bởi tôi từng là cầu thủ. Tôi từng bước vào hai trận bán kết với một thẻ vàng treo trên đầu và tôi vẫn nhớ điều đó”, Deschamps nói.

Nhà cầm quân 57 tuổi cho biết ông đã yêu cầu Rabiot kiểm soát cách tranh chấp, tránh để chân lại sau những tình huống vào bóng. Tuy nhiên, một pha xử lý sau đó của tiền vệ này khiến ban huấn luyện cảm thấy nguy cơ nhận thẻ thứ hai là quá lớn.

“Ở tuyến giữa, trận đấu rất rộng mở và các tình huống có thể đến từ bất kỳ đâu. Tôi nói với cậu ấy: ‘Hãy kiểm soát nó, đừng để chân lại’. Sau đó có một tình huống rất sát với giới hạn” , Deschamps kể.

Cựu đội trưởng tuyển Pháp cho rằng một cầu thủ đã nhận thẻ vàng thường không thể thi đấu với trạng thái bình thường trong trận cầu có cường độ cao. Ông sử dụng chính trải nghiệm của mình để lý giải lựa chọn thay người.

“Tôi từng ở trong những trận đấu như vậy. Tôi chỉ còn là cái bóng của chính mình, thi đấu như kéo phanh tay, với thanh gươm Damocles treo trên đầu”, Deschamps nói. Ông thừa nhận quyết định thay người đồng nghĩa tuyển Pháp tự loại khỏi sân một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trước Tây Ban Nha.

“Tôi đã tự tước đi một cầu thủ có phong độ tốt nhất trong trận đấu đó. Nhưng luôn có việc đánh giá rủi ro và một thời điểm thích hợp để thay người ”, huấn luyện viên tuyển Pháp giải thích.

Việc Rabiot rời sân tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận trong phòng thay đồ cho rằng tiền vệ này vẫn đủ kinh nghiệm để kiểm soát các pha tranh chấp và đáng lẽ nên tiếp tục thi đấu trong một trận bán kết World Cup. Ngược lại, ban huấn luyện lo ngại tuyển Pháp có thể phải chơi thiếu người nếu Rabiot nhận thêm thẻ. Khi ấy, cơ hội lật ngược tình thế trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt sẽ càng nhỏ hơn.

Deschamps thừa nhận ông có thể đưa ra một lựa chọn khác, nhưng không muốn suy đoán kết quả nếu Rabiot được giữ lại sân.

“Tôi có thể làm khác đi. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Từ lâu, tôi đã không còn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình hành động theo cách khác. Tôi đã làm những gì có thể bằng kinh nghiệm của mình và với những thông tin tôi có vào thời điểm đó” , ông cho biết.