HLV De Zerbi: Tottenham có thể thắng cả 5 trận còn lại của mùa giải

Tottenham tiếp tục có trận đấu đáng quên khi để Brighton & Hove Albion cầm hòa ngay trên sân nhà ở vòng 33 Ngoại hạng Anh tối 18/4, qua đó vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng. Dù vậy, HLV De Zerbi vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Dù không giấu được sự thất vọng về kết quả, ông tin rằng Tottenham hoàn toàn có thể thắng cả năm trận còn lại của mùa giải, nếu duy trì được niềm tin và tinh thần chiến đấu để tránh kịch bản xuống hạng lần đầu kể từ năm 1977.

“Tôi luôn tin vào chất lượng của các cầu thủ. Lúc này, điều chúng ta cần là tinh thần, thái độ và sự vững vàng về tâm lý. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ai cũng hiểu đây là giai đoạn khó khăn và không dễ để nghe những điều tôi nói lúc này. Nhưng nếu nhìn vào cách các cầu thủ thi đấu, vào năng lực của họ, tôi tin chúng ta hoàn toàn có thể thắng 5 trận liên tiếp.

Không phải là tôi kiêu ngạo, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, mà tôi tin rằng chúng ta đủ khả năng để chiến đấu và giành chiến thắng" , De Zerbi nói.

HLV De Zerbi tin rằng Tottenham hoàn toàn có thể thắng cả năm trận còn lại của mùa giải. (Nguồn: The Guardian)

Về câu hỏi các cầu thủ liệu có nản lòng sau khi để thủng lưới muộn như vậy hay không, chiến lược gia người Ý trả lời dứt khoát: “Không. Họ không được suy nghĩ quá nhiều, họ phải nghe tôi. Họ cần mạnh mẽ hơn và phải xuất hiện ở buổi tập chiều thứ Hai với nụ cười trên môi, nếu không có thể về nhà ngay lập tức”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng mình không có thời gian dành cho sự tiêu cực, dù sự tiêu cực ấy đến từ cầu thủ hay các trợ lý. Theo De Zerbi, Tottenham là CLB lớn, thi đấu trên sân vận động lớn và góp mặt ở Ngoại hạng Anh , nên toàn đội cần giữ sự lạc quan vì họ hoàn toàn có đủ khả năng để giành chiến thắng, thay vì than vãn hay suy nghĩ theo hướng bi quan.

Ở Brighton, HLV Fabian Hürzeler thậm chí so sánh bàn gỡ đầu tiên của Kaoru Mitoma với cú vô lê kinh điển của Marco van Basten tại chung kết Euro 1988. Dù vậy, ông vẫn tin Tottenham đủ sức trụ hạng dưới thời De Zerbi - người mà ông kế nhiệm tại Brighton từ năm 2024.

“Tôi nghĩ họ sở hữu đội hình rất chất lượng. Đặc biệt là hàng công, nơi có những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc, và hôm nay họ đã cho thấy điều đó" , HLV Hürzeler nói.

Trận hòa với Brighton & Hove Albion khiến Tottenham vẫn phải “chôn chân” trong nhóm xuống hạng ít nhất thêm một vòng đấu. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 5 trận, nguy cơ xuống hạng lần đầu kể từ năm 1977 đang ngày càng trở nên rõ rệt với đội bóng Bắc London.