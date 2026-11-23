HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam quyết tâm giành điểm trước U17 New Zealand, đồng thời yêu cầu các học trò giữ sự tập trung sau trận thua U17 Bỉ.

Tối 22/11 (giờ địa phương), U17 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước cuộc đối đầu với U17 New Zealand tại lượt trận thứ hai của bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Chia sẻ tại buổi tập, huấn luyện viên Cristiano Roland cho rằng toàn đội có quyền tự hào về tinh thần thi đấu đã thể hiện, nhưng cũng cần nhìn nhận thực tế rằng sự quả cảm thôi là chưa đủ để tạo nên kết quả.

“Đó là trận đấu đáng tự hào dù các em không giành được điểm số. Các em đã thể hiện sự quả cảm nhưng như vậy là chưa đủ” , ông chia sẻ.

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam không thay đổi mục tiêu dù vừa nhận thất bại ở trận mở màn. “Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn, nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể” , nhà cầm quân người Brazil cho biết.

Huấn luyện viên Cristiano Roland. (Ảnh: VFF)

Chiến lược gia người Brazil đồng thời nhắc nhở các học trò không được chủ quan sau những lời khen từ người hâm mộ. Theo ông, việc duy trì sự khiêm tốn, tập trung và thái độ cầu thị là điều cần thiết để U17 Việt Nam tiếp tục tiến bộ.

“Mục tiêu của chúng tôi những trận tiếp theo vẫn là điểm số. Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác chuyên môn, HLV Cristiano Roland cũng dành lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã theo dõi, động viên đội tuyển, đặc biệt là những cổ động viên có mặt trực tiếp trên khán đài tại Qatar.

“Sự quan tâm của khán giả ở Việt Nam cũng như cổ vũ trực tiếp trên sân của khán giả ở Qatar là sự tiếp sức quý giá, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng tôi làm việc và các em thi đấu khát khao hơn nữa. Đó là động lực để các em chiến đấu mạnh hơn và cũng là mục tiêu của ban huấn luyện, để khán giả cảm thấy tự hào khi đội ra sân trước New Zealand” , ông chia sẻ.

Trong buổi tập, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự dành nhiều thời gian điều chỉnh những phương án chiến thuật, đặc biệt ở khâu tổ chức phòng ngự, triển khai bóng và tận dụng cơ hội ghi bàn.

Trước đó, ban huấn luyện U17 Việt Nam tổ chức họp chuyên môn để đánh giá trận thua 2-3 trước U17 Bỉ. Những tình huống dẫn đến bàn thua được phân tích kỹ nhằm giúp các cầu thủ nhận ra hạn chế và tránh lặp lại sai sót ở những trận đấu tiếp theo.