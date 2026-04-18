HLV Cristiano Roland tin U17 Việt Nam sẽ vượt qua đội chủ nhà Indonesia

U17 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland thừa nhận đây sẽ là trận đấu khó khăn cho các học trò, nhưng ông đặt niềm tin vào khả năng thắng trận của U17 Việt Nam. Với 6 điểm trong tay, U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A và chỉ cần hòa Indonesia (3 điểm) đủ để giành ngôi đầu bảng. HLV Cristiano Roland cho biết cả đội sẽ giành sự tập trung cao nhất cho trận đấu này.

“Hiện tại chúng tôi đang có 6 điểm và cần thêm 1 điểm nữa để giành vé vào vòng tiếp theo. Tôi và các cầu thủ nhận thức được điều đó, nhưng một lần nữa, đây là một đối thủ mạnh, vì vậy U17 Việt Nam phải tập trung và nỗ lực hết mình để giành điểm”, HLV Cristiano Roland nói.

Nhà cầm quân người Brazil hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi cho U17 Việt Nam để đạt được mục tiêu lấy vé vào bán kết. Ông cho biết: “Chúng tôi biết trận đấu sẽ khó khăn, nhưng tôi hy vọng mọi việc diễn ra tốt đẹp và tất cả các cầu thủ có thể tận hưởng trận đấu".

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia lăn bóng vào lúc 19g30 ngày 19-4 trên SVĐ Joko Samudro (Indonesia).