HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam: 'Một trận thắng xứng đáng và chúng tôi là một tập thể mạnh'

Ảnh: Anh Thắng

Nhìn lại trận thắng U17 Malaysia 4-0, qua đó giúp U17 Việt Nam kết thúc vòng loại U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi đã chiến thắng xứng đáng. Hôm nay chúng tôi tạo nên lịch sử, khoảnh khắc này rất đẹp với mỗi thành viên của đội. Sau khi U17 Việt Nam dẫn trước 2 bàn, tôi đã yêu cầu các cầu thủ trẻ kìm chế cảm xúc. Có những tình huống họ đẩy lên vì khát khao cống hiến quá lớn".

Ông chia sẻ thêm: "Cá nhân tôi rất hạnh phúc khi đạt được những kết quả vừa qua. Mục tiêu của tôi đề ra là thi đấu tốt từng trận. Trong quá trình đào tạo, tôi cố gắng chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ những con đường để đi. Tôi rất vui khi tạo ra con đường mà đội bóng tin tưởng. Kết quả ngày hôm nay cho thấy U17 Việt Nam là một tập thể mạnh".

Nhận xét về Nguyễn Mạnh Cường, người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, HLV Cristiano Roland nói: “Cậu ấy chơi chân trái tốt hơn tôi nghĩ. Tôi cho rằng Cường sẽ phát triển và trở thành tương lai cho ĐTQG. Các em thể hiện được mình là có tương lai hứa hẹn. Điều đó tuyệt vời cho bóng đá Việt Nam".

Ảnh: Anh Thắng

Trong khi đó, HLV Javier Jorda Ribera của U17 Malaysia chia sẻ: "Trước trận đấu, tôi nghĩ U17 Malaysia có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào VCK U17 châu Á 2026 với U17 Việt Nam. Đầu hiệp 1 chúng tôi có cơ hội rõ ràng nhưng không ghi được bàn thắng, sau đó không may nhận bàn thua. Trước thời gian nghỉ giữa hai hiệp, U17 Malaysia tiếp tục nhận thêm bàn thua bởi U17 Việt Nam thi đấu rất mạnh mẽ.

Hiệp 2 chúng tôi vẫn giữ tinh thần như vậy, muốn ghi bàn nhưng không làm được, sau đó nhận thêm bàn thua. Tôi rất tiếc về kết quả này. U17 Việt Nam là đội mạnh hàng đầu của bảng C. Tôi nghĩ U17 Malaysia có thể chơi tốt hơn, nhưng đội chủ nhà thi đấu nỗ lực, cống hiến, HLV cùng cầu thủ của họ biết phải làm gì".

Như vậy, đội quân của HLV Roland đã chính thức sở hữu tấm vé tới VCK U17 châu Á 2026 với vị trí đầu bảng C, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp chúng ta giành quyền tham dự giải U17 châu Á.