HLV CLB Nam Định nói gì trước trận tiếp đón đội bóng Thái Lan?

CLB Nam Định đặt mục tiêu tiến sâu vào AFC Champions League Two 2025-2026. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt rơi vào bảng F và sẽ ra quân giải đấu bằng màn tiếp đón Ratchaburi (Thái Lan) trên sân Thiên Trường (K+).

HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Lucas Alves

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định mục tiêu của đội nhà là giành kết quả thuận lợi, mở màn cho hành trình tại đấu trường châu lục.

Ông Việt chia sẻ: "Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League Two. Ratchaburi là một đội bóng mạnh, sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, với điểm tựa sân Thiên Trường, toàn đội tự tin hướng đến một kết quả có lợi trong trận khai màn".

Ông Việt tự tin cùng Nam Định FC giành kết quả khả quan ở ngày ra quân AFC Champions League Two

Nhà cầm quân 46 tuổi cũng cho biết: "Các tân binh đã hòa nhập tốt, và tùy theo từng trận đấu, chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh, xoay tua đội hình hợp lý. Mục tiêu của Nam Định FC là tiến sâu tại giải năm nay".

Trung vệ Lucas Alves đồng quan điểm với HLV trưởng Nam Định

Trong khi đó, trung vệ Lucas Alves nhận định trước trận tiếp đón đội bóng Thái Lan: "Ratchaburi không phải là đối thủ dễ dàng nhưng khi được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của Nam Định không gì khác ngoài 3 điểm. Các trận đấu vòng bảng diễn ra rất nhanh, vì vậy chúng tôi phải chắt chiu từng điểm số. Chỉ có hai đội được đi tiếp, và toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để giành tấm vé vào vòng trong.