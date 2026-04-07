HLV châu Âu tuyên bố “đánh bại Việt Nam” để đoạt vé đi tiếp ở giải châu Á

Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với U20 Việt Nam (20h00 7/4), HLV người Anh Peter Butler của U20 Bangladesh đã có những chia sẻ đáng chú ý. Ông không ngần ngại khẳng định mục tiêu chiến thắng, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự thận trọng và thực tế về tương quan lực lượng.

"Tôi đã xem Việt Nam thi đấu nhưng đó thực sự không phải là vấn đề chính. Chúng tôi mới là những người phải thiết lập nhịp độ trận đấu, giống như cách chúng tôi đã làm trong trận đấu đầu tiên khi giữ vững thế dẫn trước trong 70 phút.

Mặc dù chúng tôi cần cải thiện ở nhiều lĩnh vực, nhưng phải nhớ rằng đây là một đội bóng đang trong quá trình hoàn thiện, và chúng tôi phải thực tế và thực dụng trong những gì chúng tôi hy vọng đạt được trong tương lai.

Sau thất bại trước U20 nữ Trung Quốc và Thái Lan, Việt Nam đang gặp khó khăn, cần thắng đậm Bangladesh để mong đi tiếp ở giải châu Á.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại Việt Nam vì đây là trận đấu sống còn, nhưng dù sao thì đây cũng không phải là tận thế. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một đội bóng cho tương lai, một đội bóng có thể khẳng định và bền vững và các cầu thủ đang học được tính chuyên nghiệp từ những giải đấu như thế này. Nhiệm vụ của tôi là dạy họ điều đó".

Ở bảng A, giải U20 nữ châu Á 2026, Việt Nam - Bangladesh đang có cùng... 0 điểm nhưng khác biệt hiệu số (-6 và -3). U20 Việt Nam cũng cần chiến thắng trận này, để vươn lên đứng thứ ba bảng A, cạnh tranh một vị trí đi tiếp dành cho 2/3 đội hạng ba xuất sắc nhất.

Để đảm bảo tấm vé vớt ấy, ngoài việc tìm kiếm 3 điểm, U20 nữ Việt Nam còn cần thắng đậm U20 nữ Bangladesh để nâng cao hiệu số bàn thắng bại mà hiện đang khá thấp.