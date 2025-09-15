HLV châu Âu lên tiếng, tiến cử nhân tài cho HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam

HLV Velizar Popov, huấn luyện viên trưởng của CLB Thể Công Viettel, đã bày tỏ mong muốn trung vệ Việt kiều Kyle Colonna có thể góp mặt trong đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai. Đưa ra phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC vào tối 14/9, HLV Popov không giấu được sự hài lòng về màn trình diễn của Colonna. "Kyle Colonna đã làm tốt và nếu có quốc tịch, cậu ấy xứng đáng được gọi lên ĐT Việt Nam," ông nói, thể hiện sự tin tưởng vào tài năng của cầu thủ này.

Trong trận đấu vừa qua, bàn thắng duy nhất được ghi bởi Pedro Henrique đã giúp Thể Công Viettel tiến vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia mùa giải 2025/2026, khẳng định tham vọng và quyết tâm của đội bóng áo lính trong các giải đấu quốc nội. HLV Popov cũng nhấn mạnh rằng đây là một trận đấu rất vất vả, khi đối thủ Hà Nội FC hiện đang là đội bóng tốt nhất Việt Nam.

Kyle Colonna (trái) đã trình diễn rất tốt trước Hà Nội FC.

Kyle Colonna đã thể hiện tốt khả năng thi đấu trước Hà Nội, nhưng HLV Popov cũng không quên đề cập đến những khó khăn mà các cầu thủ gặp phải sau đợt tập trung đội tuyển. "Tôi không muốn nói về sự tiêu cực, nhưng thực tế là khi các cầu thủ trở về từ đợt tập trung, họ rất mệt mỏi," ông chia sẻ.

Ngược lại, với Hà Nội FC, áp lực ngày càng gia tăng đối với HLV Makoto Teguramori khi đội bóng này đã trải qua bốn trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Nếu không thể giúp đội vượt qua khủng hoảng hiện tại, tương lai của ông ở vị trí này có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Chiến thắng trước Hà Nội không chỉ mang lại tấm vé vào vòng 1/8 cho Thể Công Viettel mà còn xác nhận vị thế của họ trong các trận đấu lớn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Popov và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, Viettel đang trở thành một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Cúp Quốc gia mùa này.