HLV châu Âu lên tiếng chê trọng tài ở V.League, lập tức nhận án phạt nặng

Sau trận thua 2-3 trước CLB Công An Hà Nội ở vòng 12 V.League 2025/26 hôm qua 1/2, HLV Gerard Albadalejo của CLB Ninh Bình đã không giữ được bình tĩnh khi liên tục phản ứng với các quyết định của trọng tài. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí lao xuống sân, tiến sát trọng tài chính và buông lời chỉ trích gay gắt, buộc các thành viên ban huấn luyện và lực lượng an ninh phải can thiệp để tránh sự việc đi quá giới hạn.

HLV Gerard Albadalejo liên tục có những phản ứng quá khích trong trận đấu.

Chưa dừng lại ở đó, trong buổi họp báo sau trận, HLV Albadalejo tiếp tục thể hiện sự bức xúc khi đập tay xuống bàn, công khai công kích năng lực điều hành của tổ trọng tài và cho rằng những quyết định trên sân đã “phá hỏng trận đấu”.

"Trọng tài đã phá hỏng trận đấu. Công tác trọng tài đáng hổ thẹn. Vị trọng tài này chỉ nên cầm còi ở đất nước Malaysia của ông ta, đừng nên đến Việt Nam nữa" - HLV người Tây Ban Nha nói.

Những phát ngôn này nhanh chóng gây tranh cãi lớn trong dư luận, đồng thời được Ban Kỷ luật VFF đưa vào diện xem xét xử lý.

Sau khi tổng hợp báo cáo từ giám sát trận đấu và các bên liên quan, VFF xác định hành vi và phát ngôn của HLV CLB Ninh Bình là không phù hợp, vi phạm Quy định về kỷ luật của Liên đoàn. Vì vậy, Ban Kỷ luật quyết định phạt tiền 10 triệu đồng và cấm HLV Gerard Albadalejo làm nhiệm vụ chỉ đạo trong 2 trận đấu tiếp theo tại các giải do VFF quản lý.

Án phạt này khiến CLB Ninh Bình chịu tổn thất không nhỏ trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, đặc biệt khi đội bóng vừa để mất ngôi đầu bảng sau thất bại trước Công An Hà Nội và đang chịu áp lực lớn trong cuộc đua vô địch. Quyết định của VFF cũng được xem là động thái mạnh tay nhằm siết chặt kỷ cương, hạn chế những phản ứng tiêu cực, qua đó bảo vệ hình ảnh và tính chuyên nghiệp của V.League.