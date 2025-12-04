HLV chấn thương não nghiêm trọng sau thảm kịch tại nhà riêng

Làng thể thao Mỹ đang bàng hoàng trước thông tin HLV Liam Gleason - "thuyền trưởng" đội bóng vợt nam Đại học Siena - gặp tai nạn nghiêm trọng ngay tại nhà riêng vào ngày 30/11, dẫn đến chấn thương não nặng.

Theo People, Liam đã phải nhập viện cấp cứu và vẫn đang trong tình trạng theo dõi đặc biệt. Gia đình anh lập tức mở một chiến dịch GoFundMe để hỗ trợ chi phí điều trị - chỉ sau vài ngày, số tiền quyên góp đã vượt mốc 400.000 USD, cho thấy sức ảnh hưởng và tình cảm lớn lao mà cộng đồng dành cho vị HLV 41 tuổi.

Trong phần mô tả gây quỹ, gia đình viết đầy xúc động: "Gia đình Gleason đã trải qua thảm kịch không ai tưởng tượng nổi. Liam - nguồn sáng của tất cả - là người cha, người chồng, anh trai, con trai, chú, HLV và người bạn tuyệt vời nhất. Trái tim anh ấy lớn như vóc dáng của mình. Xin hãy giữ gia đình Gleason trong lời cầu nguyện".

Đại học Siena cũng ra thông báo ngắn gọn, mong công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn.

Liam Gleason, 41 tuổi, kết hôn với cựu cầu thủ bóng đá Jaclyn Rosada và có ba người con. Anh từng là trợ lý HLV tại Siena từ 2008-2010, sau đó trở lại nắm đội vào năm 2018 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc, được yêu mến trong cộng đồng bóng vợt Mỹ.

Vụ tai nạn của Liam Gleason đang khiến cả cộng đồng lacrosse và giới thể thao đại học Mỹ dõi theo từng ngày, hy vọng phép màu sẽ đến với vị HLV đầy tâm huyết.