HLV, cầu thủ Thái Lan “vừa đấm vừa xoa” tuyển Việt Nam trước đại chiến quyết định ngôi đầu bảng

Cả tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều đã toàn thắng cả 2 lượt trận ở bảng A giải AFF Cup nữ 2025 với những chỉ số cân bằng. Trong khi tuyển Việt Nam đạt hiệu số bàn thắng bại +13, chưa thủng lưới thì của Thái Lan là +14.

Sau trận thắng Campuchia vào ngày hôm qua, HLV và cầu thủ Thái Lan đều đã dành lời khen cho tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, cặp thầy trò bên phía Thái Lan đều khẳng định rằng đội nhà đã có cách để đánh bại đội quân của HLV Mai Đức Chung.

HLV Futoshi Ikeda phát biểu: “Chúng tôi đã theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu. Họ là một đội bóng tốt, giàu chất kỹ thuật.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị càng tốt cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi vẫn cố gắng tập trung vào từng trận một và trận tiếp theo gặp Việt Nam, chúng tôi có cách để giành trọn 3 điểm”.

Trong khi đó, Janista Jinantuya, tiền đạo vửa ghi hat-trick vào lưới tuyển Campuchia, cũng đưa ra lời tuyên bố đanh thép sau khi dành lời khen cho tuyển nữ Việt Nam:

“Tôi nghĩ chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá tốt. Chúng tôi cùng hướng tới trận đấu tiếp theo. Dù gặp đối thủ nào, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hướng tới chiến thắng.

Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Họ có nhiều cầu thủ hay, kỹ năng cá nhân rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng để giải quyết”.

Tuyển nữ Thái Lan tự tin vào khả năng vượt qua tuyển nữ Việt Nam.

Lần gần nhất tuyển nữ Thái Lan thắng Việt Nam là sự kiện không chính thức từ tháng 1/2018, giải giao hữu tại Phật Sơn, Trung Quốc (với tỷ số 2-0). Nếu tính ở các giải chính thức, Thái Lan không thể thắng Việt Nam kể từ bán kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2015.

Ở lần chạm trán gần nhất tại chung kết SEA Games 2021 (diễn ra năm 2022), tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đối thủ 1-0 để bảo vệ tấm HCV.

Thời điểm hiện tại, cả Việt Nam và Thái Lan đều đã chắc suất vào bán kết giải AFF Cup nữ 2025. Thái Lan nắm lợi thế nhất định bởi chỉ cần hoà là chắc chắn nhất bảng. Nhiều khả năng ở trận đấu ngày 12/8 tới, hai đội sẽ đều phải dốc sức để hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng để khả năng cao né được Philippines ở bán kết.