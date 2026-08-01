HLV Campuchia tuyên bố 'sẽ đánh bại tuyển Việt Nam'

HLV trưởng đội tuyển Campuchia Koji Kyoto tuyên bố sẵn sàng đánh bại cả tuyển Việt Nam và Timor Leste trong hai trận đấu cuối cùng tại ASEAN Cup 2026.

Campuchia bước vào ASEAN Cup 2026 với nhiều kỳ vọng khi họ sở hữu một loạt cầu thủ nhập tịch. Đội bóng này có trong tay những cầu thủ như Ogawa - Hiraku (Nhật Bản), Coulibaly (Bờ Biển Ngà), Mirzaev (Uzbekistan), Bento (Brazil).

Nhưng nhóm ngôi sao này kết hợp cùng các cầu thủ bản địa chưa làm thay đổi bộ mặt của bóng đá Campuchia.

Họ thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Singapore vì khoảnh khắc tỏa sáng của Irfan Fandi ở phút bù giờ. Trước Indonesia là ứng viên vô địch ASEAN Cup 2026, Campuchia thua 1-5 và không có nhiều phản kháng.

HLV trưởng đội tuyển Campuchia - ông Koji Kyoto.

Ông Koji Kyoto - HLV trưởng đội tuyển Campuchia bày tỏ: “ Chúng tôi đã thua hai trận liên tiếp, nhưng vẫn còn hai trận nữa. Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng và giành chiến thắng trong hai trận còn lại.

Thật không may, chúng tôi đã thua Indonesia, nhưng đây là một kinh nghiệm quý báu khi được đối đầu với một đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tài năng. Đội tuyển Indonesia có rất nhiều cầu thủ giỏi, và họ đặc biệt mạnh mẽ trong các pha tranh chấp bóng nhờ thể hình cao lớn, đây cũng là lĩnh vực mà chúng ta cần cải thiện ”.

Đáng chú ý, hai trận đấu được ông Kyoto nhắc đến chính là màn đọ sức với Timor Leste và Việt Nam. Đây là những thử thách không hề dễ dàng với Campuchia. Nên nhớ rằng, Timor Leste đã cầm cự được trước Indonesia cho đến nửa cuối hiệp 2. Bất chấp việc thua 0-7 trước Việt Nam, họ vẫn có cơ hội ghi bàn vào lưới Lê Giang Patrik.

Trong khi đó, Campuchia đã thua 11 trận liên tiếp ở các giải chính thức trước Việt Nam. Trong những lần gần đây, dù đã có thêm cầu thủ nhập tịch nhưng đội tuyển Campuchia vẫn nhận thất bại và chỉ thủng lưới...ít hơn mà thôi.

Nhưng quyết tâm của HLV Koji Kyoto không phải vô căn cứ. Trong trận giao hữu tại sân Gò Đậu hồi tháng 3/2026, đội tuyển Campuchia thua sát nút 1-2 trước Việt Nam. Văn Vĩ và Hai Long ghi bàn giúp “các chiến binh sao vàng” thắng vất vả đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam cần tập trung vào màn đối đầu với Indonesia trước khi nghĩ về Campuchia ở lượt cuối.