HLV Bùi Huy Sơn được nhắc nhiều nhất làng bóng chuyền hiện nay có gì đặc biệt?

HLV Bùi Huy Sơn đang dẫn dắt đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và liên tục tạo ra những dấu ấn đậm nét trong giai đoạn đầu năm 2026. Tối ngày 9/4/2026, ông cùng các học trò đã tạo nên một "cơn địa chấn" thực sự khi lội ngược dòng đánh bại ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-2. Đây là minh chứng cho tư duy chiến thuật bám chắn hợp lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ông Sơn trước các đối thủ lớn.

Ông còn gây sốt khi điền tên và tin dùng Libero Quách Thị Hoài Ân – cầu thủ mới chỉ 14 tuổi (sinh năm 2012). Việc tung một VĐV nhí vào sân chơi khắc nghiệt nhất Việt Nam không chỉ là một quyết định táo bạo mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc đào tạo trẻ của ông. Từ một đội bóng thường xuyên ở tốp dưới, dưới bàn tay của HLV Bùi Huy Sơn, Thanh Hóa hiện đang tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng chuyền mạnh.

Để có được sự điềm tĩnh trên ghế huấn luyện hôm nay, HLV Bùi Huy Sơn đã có một bảng thành tích cá nhân cực kỳ ấn tượng. Ông sinh năm 1975 trong một gia đình có truyền thống bóng chuyền (con trai của HLV Bùi Huy Giang). Thời đỉnh cao, ông là chủ công của đội bóng chuyền nam Thể Công, nổi danh với lối đánh thông minh, linh hoạt và được mệnh danh là "quái kiệt đa năng". Ông đã cùng Thể Công giành tới 5 chức vô địch quốc gia. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang huấn luyện và gắn bó mật thiết với đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin (Bộ Tư lệnh Thông tin). Năm 2024, ông chính thức ký hợp đồng dẫn dắt Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với thời hạn đến hết năm 2026. Đây được coi là bước ngoặt giúp bóng chuyền nữ Thanh Hóa lột xác hoàn toàn về cả lối chơi lẫn tinh thần thi đấu.

HLV Bùi Huy Sơn hiện là một trong những chiến lược gia nội hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. Phong cách của ông là sự kết hợp giữa kỷ luật quân đội và tư duy hiện đại, luôn sẵn sàng trao cơ hội cho những nhân tố mới để tạo nên sự đột phá. Chính những dấu ấn đó giúp vị HLV này đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất giới bóng chuyền hiện nay.