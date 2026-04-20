HLV Brazil tạo “kỳ tích” cùng U17 Việt Nam: Chuỗi 14 trận bất bại gây choáng

HLV Brazil U17 Việt Nam vừa khép lại vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026 theo cách đầy thuyết phục khi giành ngôi nhất bảng A. Trận hòa 0-0 trước U17 Indonesia là đủ để thầy trò HLV Cristiano Roland giữ vững vị trí dẫn đầu với 7 điểm, đồng thời chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận.

Dấu ấn lớn nhất thuộc về chiến lược gia người Brazil khi ông cùng các học trò thiết lập chuỗi 14 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong chuỗi trận này, U17 Việt Nam thắng 10 và hòa 4, ghi tới 54 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 3 lần – một hiệu suất cực kỳ ấn tượng.

Hành trình thăng hoa của đội bóng trẻ bắt đầu từ vòng loại U17 châu Á 2025 và kéo dài đến VCK cùng năm. Dù chưa thể giành vé dự World Cup, U17 Việt Nam vẫn gây tiếng vang khi bất bại ở vòng bảng, trong đó có những trận hòa trước các đối thủ mạnh như Australia, UAE và Nhật Bản.

Đến vòng loại U17 châu Á 2026, đội tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Lối chơi tấn công hiệu quả đi cùng hàng thủ chắc chắn đang giúp U17 Việt Nam trở thành một trong những tập thể đáng xem nhất khu vực.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, phong độ ổn định tiếp tục được duy trì với 2 chiến thắng và 1 trận hòa ở vòng bảng. Thành tích này không chỉ đưa U17 Việt Nam vào bán kết mà còn đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp đội vượt qua vòng bảng giải đấu khu vực.

Theo lịch thi đấu, ở bán kết ngày 22/4, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Australia – đương kim vô địch và cũng là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải.