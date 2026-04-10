HLV Brazil gạch tên 2 cầu thủ, chốt danh sách tuyển Việt Nam dự giải Đông Nam Á

Bắt đầu hội quân từ ngày 1/4 vừa qua, tuyển U17 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) dưới sự chỉ đạo của HLV Cristiano Roland. Trải qua 3 trận đấu tập với U17 PVF, PVF và U17 Hà Nội, ban huấn luyện đã chốt danh sách 26 cầu thủ dự giải U17 Đông Nam Á 2026.

Theo đó, 2 cái tên phải chia tay đội là hậu vệ Vũ Đức Huy, tiền đạo Trần Mạnh Quân. Cả hai đều thuộc biên chế lò đào tạo Hà Nội FC.

26 cầu thủ còn lại sẽ lên đường sang Indonesia tham dự Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 11/4 đến 23/4.

Thầy trò HLV Cristiano Roland chơi trận quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13/4, tiếp đó lần lượt chạm trán U17 Timor Leste (ngày 16/4) và U17 Indonesia (ngày 19/4). Theo điều lệ giải, 3 đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Đây được xem là giải đấu quan trọng để HLV Roland chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 5-22/5 tại Ả Rập Xê Út.

Theo điều lệ giải, 2 đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Thử thách với U17 Việt Nam là không dễ dàng khi đối thủ ở bảng C gồm U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.