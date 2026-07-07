HLV Bồ Đào Nha từ chức, vẫn bảo vệ Ronaldo đến cùng

HLV Roberto Martinez từ chức sau thất bại tại World Cup 2026.

Sau thất bại cay đắng 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026, HLV Roberto Martinez đã chính thức tuyên bố từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Quyết định này được đưa ra ngay trong bối cảnh ông đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và truyền thông nước nhà, đồng thời khép lại một chương đầy thăng trầm của "Selecao châu Âu".

Trận thua trước Tây Ban Nha đến từ bàn thắng muộn ở những phút cuối của Mikel Merino, trực tiếp chấm dứt giấc mơ vàng của người Bồ. Sau trận đấu, làn sóng giận dữ đổ dồn về phía HLV Martinez khi dư luận cho rằng các quyết định chiến thuật của ông ở cuối trận là sai lầm, đặc biệt là việc rút tiền vệ Vitinha ra nghỉ để nhường chỗ cho Bernardo Silva – người sau đó đã mắc lỗi gián tiếp dẫn đến bàn thua quyết định. Trước áp lực quá lớn, ông Martinez đã thẳng thắn chia sẻ trong cuộc họp báo: "Đây là trận đấu cuối cùng của tôi với tuyển Bồ Đào Nha. Nếu không thể vô địch World Cup, việc tiếp tục hành trình này chẳng còn ý nghĩa gì nữa".

HLV Martinez chia tay tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty)

Dù phải rời ghế nóng trong thế cúi đầu, cựu thuyền trưởng tuyển Bỉ vẫn kiên định bảo vệ các học trò, đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo. Trước những ý kiến chỉ trích cho rằng việc để CR7 thi đấu trọn vẹn 90 phút ở tuổi 41 là một canh bạc sai lầm, ông Martinez đã lên tiếng bênh vực người đội trưởng của mình. Chiến lược gia này khẳng định Ronaldo hoàn toàn đủ thể lực để đáp ứng cường độ trận đấu, đồng thời biết cách tạo khoảng trống và di chuyển thông minh. Ông nhấn mạnh Ronaldo luôn là một biểu tượng lớn về sự tận tâm mà bóng đá thế giới cần phải trân trọng, và gửi lời biết ơn sâu sắc đến những cống hiến không ngừng nghỉ của tiền đạo này cho màu áo đội tuyển quốc gia.

Chia tay, Roberto Martinez mở ra một chương mới đầy thách thức cho bóng đá Bồ Đào Nha khi họ buộc phải tìm kiếm người chèo lái mới. Theo thông tin từ nhật báo thể thao uy tín A Bola, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang nhắm đến HLV Jorge Jesus – người từng có thời gian làm việc cùng Ronaldo tại CLB Al Nassr.