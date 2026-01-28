HLV Bồ Đào Nha tiết lộ tình trạng mới nhất của Xuân Son trước ngày tái đấu Malaysia

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son – ngôi sao nhập tịch từ Brazil mang tên gốc Rafaelson Fernandes – đã trải qua thời gian dưỡng thương dài sau chấn thương nặng ở chung kết AFF Cup 2024 và lỡ trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam thua Malaysia 0-4 hồi tháng 6/2025.

Theo HLV người Bồ Đào Nha, Mauro Jeronimo của CLB Nam Định, Son tuy chưa có thể trạng hoàn chỉnh nhưng đã thi đấu tốt trở lại ở cấp CLB, thể hiện tốc độ và tinh thần chiến đấu trong những phút cuối các trận gần đây. Ông nhấn mạnh rằng sự trở lại của Son là “vô cùng cần thiết” cho các mục tiêu sắp tới của CLB Nam Định, cũng như cả trận then chốt với Malaysia của ĐT Việt Nam.

Truyền thông khu vực cũng ghi nhận Son đã thể hiện rõ quyết tâm trên mạng xã hội khi đăng dòng chữ “31/3/2026” – thời điểm trận lượt về bảng F diễn ra – như lời hẹn tái đấu và đòi lại thể diện cho đội tuyển Việt Nam.

Ở phía đối thủ, tuyển Malaysia đang đối mặt với cáo buộc sử dụng giấy tờ không hợp lệ cho bảy cầu thủ nhập tịch đang được triệu tập – những người có gốc từ châu Âu và Nam Mỹ nhưng khai sinh tại Malaysia để đủ điều kiện thi đấu. Nếu bị xử phạt, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 cho hai trận đã đấu Nepal và Việt Nam tại lượt đi, nhưng hiện AFC và FIFA vẫn chờ quyết định cuối cùng trước khi xử lý. Trong thời gian đó, Malaysia vẫn có thể sử dụng các cầu thủ này ở vòng loại, bao gồm cả trận gặp Việt Nam vào ngày 31/3.

Việc Malaysia nhiều khả năng tung ra lực lượng mạnh – kể cả những nhân tố nhập tịch chất lượng – khiến trận tái đấu trở thành thách thức lớn cho tuyển Việt Nam, vốn đang trông chờ Son đóng vai trò trung phong chủ lực để tạo khác biệt so với trận lượt đi.

Trong một diễn biến khác, thời gian qua ngôi sao trẻ Đình Bắc chơi cực hay ở U23 Việt Nam, tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Rất nhiều người chờ đợi xem Đình Bắc được lên ĐTQG, phối hợp với Xuân Son trước Malaysia. Tiếc là ở trận tranh HCĐ châu Á gặp U23 Hàn Quốc, Đình Bắc dính thẻ đỏ trực tiếp nên không thể dự trận đấu ngày 31/3 tới.