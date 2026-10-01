HLV Bồ Đào Nha: 'Ronaldo giận tôi'

HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus nói về mối quan hệ đang xấu đi nhanh chóng giữa ông và Ronaldo.

Tối 20/9 (theo giờ Việt Nam), huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha - ông Jorge Jesus tham dự buổi họp báo trước trận đấu gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League. Mọi câu hỏi dành cho nhà cầm quân này xoay quanh mối quan hệ giữa ông và Ronaldo.

Trong hai buổi tập gần nhất, Ronaldo không tham gia cùng đồng đội. Đã có những cuộc họp giữa chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca, HLV Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, kết quả không mấy khả quan.

HLV Jorge Jesus mâu thuẫn với Ronaldo.

Chiến lược gia này nói: “ Tôi có thể nhìn nhận vấn đề này ra sao, tôi và Ronaldo có kế hoạch riêng được định sẵn. Sau trận đầu tiên của cậu ấy, chúng tôi còn hai trận tiếp theo. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng Ronaldo có thể giúp cho toàn đội thêm nhiều điều và cậu ấy sẵn sàng. Tôi cho Ronaldo khởi động lâu hơn mức cần thiết, phù hợp với tình trạng của cậu ấy.

Ronaldo sẽ không tạo ảnh hưởng kiểu như những ngôi sao khác, điều mà ít người thích. Đó là lý do cậu ấy giận tôi, nhưng tôi luôn muốn bảo vệ Ronaldo và toàn đội. Ronaldo rõ ràng không hài lòng với quyết định tôi đưa ra khi khởi động 30 phút mà không được ra sân. Tôi làm như vậy với tư cách huấn luyện viên, vì lợi ích của toàn đội ”.

HLV Jorge Jesus cho rằng ông phải nói quá nhiều về một chuyện không đáng có. Cả đất nước Bồ Đào Nha đang bàn tán về mối quan hệ giữa ông và Ronaldo. Cựu HLV trưởng Al Nassr cho biết Ronaldo sẵn sàng ngồi dự bị, thậm chí là ngồi trên khán đài.

“ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng đến. Dĩ nhiên rồi, ông ấy phải có mặt cùng đội bóng. Nói về những lời bàn tán ở Bồ Đào Nha, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau bữa tối, chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề, mà thực ra đó chẳng phải là vấn đề gì cả ”. HLV Jorge Jesus nói.

Sau những phát biểu của HLV Jesus, Ronaldo quyết định rời khỏi trại huấn luyện của Bồ Đào Nha .

Trên trang cá nhân của mình, Ronaldo viết: “ Sau khi có cuộc họp báo của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, và sau một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia.

Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với tất cả người Bồ Đào Nha về những lý do đã thúc đẩy tôi rời khỏi đội tuyển quốc gia, mà tôi luôn dành tâm huyết. Bây giờ là lúc để chúc may mắn cho Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của tôi, không có ngoại lệ nào ”.

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của đội tuyển Bồ Đào Nha dù không thi đấu phút nào trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy tại Giải vô địch các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League) ngày 27/9.

Ronaldo đá chính khi Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ngày 24/9. Ba ngày sau, anh được xếp dự bị trước Na Uy và đã khởi động trong trận đấu, nhưng cuối cùng không được tung vào sân. HLV Jorge Jesus thừa nhận trước trận, ông và Ronaldo từng trao đổi về khả năng tiền đạo 41 tuổi thi đấu khoảng 30 phút cuối.