HLV Bồ Đào Nha lạnh lùng đáp lại Ronaldo

HLV Jorge Jesus cho biết chưa đọc tâm thư của Cristiano Ronaldo, sau khi tiền đạo 41 tuổi cáo buộc ông hai lần thất hứa và khiến anh rời tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Jorge Jesus vẫn giữ thái độ thận trọng trước những cáo buộc mới nhất từ Cristiano Ronaldo. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết ông chưa đọc thông điệp dài được CR7 công khai và chưa muốn bình luận về vụ việc.

Theo A Bola, ngày 6/10, HLV Jesus có mặt tại Leiria để theo dõi đội U21 Bồ Đào Nha đánh bại CH Czech 2-0 ở vòng loại U21 châu Âu. Khi trở về nhà tại Aroeira, ông được phóng viên CMTV hỏi về tuyên bố mới nhất của Ronaldo.

“Tôi ở Leiria để xem trận đấu của đội U21. Bây giờ tôi sẽ đọc thông cáo và tôi không có gì để nói”, HLV Jesus trả lời ngắn gọn.

HLV Jesus từng có quan hệ tốt với Ronaldo.

Phản ứng này xuất hiện chỉ ít giờ sau khi Ronaldo công khai nguyên nhân khiến anh rời đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao 41 tuổi cho rằng HLV Jesus hai lần không thực hiện những gì đã thống nhất giữa hai người.

Mâu thuẫn bắt đầu từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Ronaldo cho biết kế hoạch ban đầu là anh không thi đấu, nhưng trong ngày trận đấu diễn ra, HLV Jesus đề nghị anh vào sân khoảng 30 phút. Ronaldo đồng ý và khởi động sau giờ nghỉ, song cuối cùng không được sử dụng.

Ronaldo xem đây là lần đầu tiên HLV Jesus thất hứa. Sau trận, hai người tiếp tục trao đổi và thống nhất rằng HLV Bồ Đào Nha sẽ giải thích rõ sự việc trong cuộc họp báo.

Theo Ronaldo, Jesus còn cam kết sẽ xác nhận rằng anh chưa từng yêu cầu được thi đấu, đồng thời thừa nhận việc để Ronaldo khởi động nhưng không vào sân là một sai lầm. Tuy nhiên, CR7 cho rằng nội dung họp báo sau đó không đúng với những gì hai bên đã thống nhất.

Ronaldo sau đó quyết định rời đội tuyển. Anh thừa nhận hành động này là sai, đồng thời xin lỗi đồng đội và người hâm mộ. Dù vậy, tiền đạo của Al Nassr khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại khoác áo Bồ Đào Nha nếu được triệu tập sau khi chấp hành án phạt.

Vụ việc vì thế chưa có dấu hiệu khép lại. Trong khi Ronaldo đã công khai phiên bản của mình, HLV Jesus mới chỉ đưa ra phản ứng ngắn gọn và cho biết sẽ đọc toàn bộ tuyên bố trước khi đưa ra bình luận.