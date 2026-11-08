HLV Australia tự hào khi 'sát thủ' nhập tịch được triệu tập lên ĐT Việt Nam

HLV Arthur Diles đánh giá tiền đạo Olaha Mạnh Đức hoàn toàn xứng đáng với cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam, sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CA TP.HCM.

Tối 7/11, CLB CA TP.HCM nhận thất bại 1-2 trước CAHN trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2026/27. Dù không thể giành điểm, đội bóng của HLV Arthur Diles vẫn để lại những dấu ấn tích cực, đặc biệt là tinh thần thi đấu và khả năng tổ chức tấn công.

Phát biểu sau trận, chiến lược gia người Australia bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò không thể có được kết quả tốt hơn. Ông cho rằng CA TP.HCM đã chơi một trận đấu tích cực và xứng đáng giành ít nhất một điểm.

HLV Arthur Diles cũng đánh giá cao màn trình diễn của đội bóng trong hiệp hai, thời điểm CA TP.HCM tạo ra nhiều cơ hội gây sức ép lên khung thành đối phương. Dù chưa xem lại tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai, nhà cầm quân này cho rằng đó có thể là một pha phản lưới nhà đáng tiếc.

CLB CA TP.HCM có 1 bàn nhờ công cầu thủ Việt kiều Minh Hoàng.

So với thất bại 0-5 trước CAHN ở trận Siêu cúp Quốc gia trước đó, CA TP.HCM đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. HLV Diles tin rằng đội bóng đang dần cải thiện sự gắn kết và khả năng vận hành lối chơi.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều với tư cách một tập thể và đang thi đấu tốt hơn. Kết quả tối nay thật đáng thất vọng, nhưng toàn đội có thể ngẩng cao đầu và hài lòng với màn trình diễn của mình".

HLV Australia đánh giá cao Olaha Mạnh Đức

Bên cạnh những nhận xét về tập thể, HLV Arthur Diles còn dành lời khen cho Williams Minh Hoàng. Cầu thủ này ghi bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền, đồng thời đóng góp tích cực ở cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.

"Williams đã có một trận đấu xuất sắc. Đó là phương án chúng tôi tập luyện trong tuần và tin rằng có thể gây khó khăn cho đối phương. Kế hoạch phát huy hiệu quả tốt. Cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, hỗ trợ tấn công hiệu quả và luôn tạo ra mối đe dọa khi dâng cao. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn đó".

Olaha Mạnh Đức lần đầu lên ĐT Việt Nam.

Đáng chú ý, nhà cầm quân người Australia cũng nhắc đến Olaha Mạnh Đức với niềm tự hào đặc biệt. Tiền đạo nhập tịch này vừa được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11/2026.

HLV Diles khẳng định Olaha hoàn toàn xứng đáng với cơ hội được trao nhờ những đóng góp kể từ đầu năm. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ Olaha Mạnh Đức hoàn toàn xứng đáng. Cậu ấy đã làm rất tốt từ đầu năm đến nay và thật tuyệt khi được chứng kiến cậu ấy góp mặt ở ĐT Việt Nam".

Chiến lược gia người Australia cũng tiết lộ CA TP.HCM có khoảng 7-8 cầu thủ được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ. Đây là điều khiến ban huấn luyện đội bóng cảm thấy tự hào.

Việc Olaha Mạnh Đức được trao cơ hội ở ĐT Việt Nam mở ra thêm một lựa chọn trên hàng công cho HLV Kim Sang-sik. Khả năng tận dụng cơ hội và kinh nghiệm thi đấu tại V.League sẽ là những yếu tố đáng chú ý khi tiền đạo này bước vào đợt tập trung cùng các đồng đội mới.