CLB Công an TPHCM bước vào trận thứ 2 tại Cúp CLB Đông Nam Á qua cuộc so tài cùng đối thủ được đánh giá mạnh là Buriram United vào tối 18-11. Tại buổi họp báo vào chiều 17-11, HLV Arthur đặt quyết tâm sẽ giành kết quả tốt ở trận này.

HLV Arthur tự tin trong cuộc so tài cùng Buriram United. Ảnh: DUY ANH

HLV Arthur Diles cho biết đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này khi lường trước đối thủ là đội rất mạnh. “Chúng tôi đã có tính toán về con người, cả trường hợp cầu thủ chấn thương và dự kiến chiến thuật sẽ chơi cho ngày mai. Buriram United là đội bóng mạnh, có 1 ngoại binh có phong cách chơi rất tốt.

Nhưng chúng tôi có những cầu thủ giỏi sẵn sàng để tham gia trận đấu với họ. Thi đấu với đội bóng mạnh như Buriram United cũng là cơ hội tốt cho đội bóng của tôi”.

Khoa Ngô đang có phong độ tốt nhất sau đợt tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Đội chủ nhà sẽ vắng mặt Williams Minh Hoàng do chấn thương, nhưng ông Arthur đã có phương án dự phòng.

Trả lời câu hỏi gặp đối thủ mạnh như Buriram, Công an TPHCM sẽ tiếp cận trận đấu với lối chơi nào, ông Arthur cho biết: “Nếu theo dõi kỹ lưỡng sẽ thấy chúng tôi là đội luôn chơi để thắng, với tinh thần tấn công nhiều hơn là phòng ngự. Trận tới, chúng tôi sẽ tấn công nhiều hơn.

CLB có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Việc họ gặp những đối thủ như Buriram United sẽ tạo ra nhiều áp lực nhưng cũng sẽ giúp CLB phát triển. Các cầu thủ trẻ qua trải nghiệm này sẽ chơi tốt hơn. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ giúp cầu thủ trẻ nỗ lực hơn. Sau những trận đấu như thế này, họ đều tốt hơn”.

Trận Công an TPHCM - Buriram diễn ra vào lúc 18 giờ trên sân Bình Dương.