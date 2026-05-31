HLV Arteta nói gì khi Arsenal gục ngã ở chung kết C1?

"Tôi đã nói với các cầu thủ rằng tôi vô cùng tự hào về họ. Được dẫn dắt tập thể này, nhìn cái cách họ chiến đấu vì logo trên ngực áo. Chúng tôi đã đi đến trận đấu lớn, nhưng lại hụt bước ở trận đấu lớn nhất", Arteta nghẹn ngào chia sẻ sau trận.

"Tôi nghĩ bạn phải trải qua những cung bậc cảm xúc này. Nếu bạn đang đau đớn, hãy đi xuyên qua nỗi đau đó. Nếu bạn đã làm điều gì đó sai sót, bạn buộc phải học hỏi từ chính nó. Hãy suy ngẫm về điều đó và thể hiện tham vọng rằng chúng ta muốn làm lại một lần nữa", thuyền trưởng Arsenal chia sẻ tiếp.

Arteta chỉ ra bước ngoặt dẫn đến trận thua của Arsenal: "Tôi đã xem lại băng hình và tình huống đó hoàn toàn có thể thổi phạt đền. Về cơ bản, chúng ta đều thấy những quả phạt đền tương tự đã được thổi ở giải đấu mùa này. Trọng tài đã đưa ra quyết định không thổi, nhưng ông ấy lại xử lý khác đi trong một pha bóng liên quan đến Mosquera. Đó là một bước ngoặt quan trọng".

Sau cùng , Arteta tri ân các cầu thủ và cổ động viên Arsenal. Ông nói: "Điều tôi đã nói với các cầu thủ và ban huấn luyện là, dù tôi có nói lời cảm ơn đến họ một triệu lần đi nữa thì cũng không bao giờ đủ. Và lý do không phải vì chúng tôi đã vô địch Premier League, không phải vì chúng tôi đã tiến vào chung kết League Cup, cũng không phải vì cách mà chúng tôi đã chiến đấu ở trận chung kết Champions League. Mà đó là vì niềm vui và những khoảnh khắc chúng tôi đã cùng nhau trải qua mỗi ngày, và điều đó có ý nghĩa vượt lên trên tất cả mọi thứ".

Đêm 30/5, Arsenal thua PSG ở chung kết Champions League sau loạt luân lưu cân não. Đoàn quân của Arteta sớm ghi bàn mở tỷ số từ phút thứ 5 do công Kai Havertz. Sau đó, Ousmane Dembele sút phạt đền gỡ hòa cho PSG. Hai đội kéo đến loạt luân lưu may rủi và Gabriel sút hỏng quả quyết định.

Arsenal khép lại mùa giải với danh hiệu vô địch Premier League. Họ xuất sắc tiến đến chung kết Cúp Liên đoàn Anh và Champions League nhưng đều gục ngã theo kịch bản cay đắng.