"Pháo thủ London" gây thất vọng lớn khi "cầm vàng lại để vàng rơi" trên sân Molineux.

Đội khách dẫn trước 2 bàn nhờ các pha lập công của Bukayo Saka và Piero Hincapie. Tuy nhiên, Wolves rút ngắn tỉ số bằng cú sút xa đẹp mắt của Hugo Bueno trước khi gỡ hòa bởi bàn phản lưới của Riccardo Calafiori phút bù giờ.

HLV Mikel Arteta thất vọng với màn trình diễn của các học trò khi Arsenal để Wolves cầm hoà 2-2 dù dẫn trước 2 bàn. Ảnh: Sky SportsTom Edozie dứt điểm giúp Wolves hòa Arsenal 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Kết quả này khiến đội bóng thủ đô London bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City lên 7 điểm trong giai đoạn then chốt ở cuộc đua vô địch giải đấu cao nhất nước Anh.

"Thật khó để chấp nhận kết quả này. Trong hiệp hai, chúng tôi đã không thi đấu theo cách cần thiết để giành chiến thắng ở Ngoại hạng Anh" – HLV Mikel Arteta phát biểu sau trận đấu.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: "Tốt hơn là lúc này không nên đánh giá quá nhiều, bởi tất cả chúng tôi đều đang bị cảm xúc chi phối. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận kết quả này, bởi xứng đáng với những gì chúng tôi thể hiện".

Với kết quả này, Arsenal vẫn dẫn đầu nhưng chỉ còn hơn Man City 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Nếu đội bóng của HLV Pep Guardiola giành chiến thắng ở vòng tới, họ sẽ thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm, trước khi Arsenal bước vào trận derby Bắc London mang tính quyết định với Tottenham.

Kết quả trận gặp Wolves cũng đồng nghĩa nếu thầy trò Pep Guardiola toàn thắng phần còn lại, bao gồm trận đối đầu trực tiếp Arsenal, họ sẽ lên ngôi vô địch.

"Rất dễ để nói ra những điều có thể gây tổn hại cho đội bóng khi đang nóng giận. Ai cũng muốn làm tốt nhất có thể"- HLV Mikel Arteta tiếp tục và thẳng thắn chỉ ra vấn đề của đội - "Bạn phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Hôm nay, ở những phút cuối, chúng tôi đã phải trả giá. Chúng tôi cần làm tốt hơn những điều cơ bản".

Khi được hỏi về việc Arsenal không tận dụng được lợi thế khi đang dẫn trước, HLV Arteta thừa nhận sự thiếu ổn định của đội bóng: "Hôm nay chúng tôi phải chấp nhận thực tế. Chúng tôi cần tự phê bình vì màn trình diễn là không đủ tốt ở bất cứ khía cạnh nào".

Nhà cầm quân sinh năm 1981 cũng thừa nhận Arsenal đã không duy trì được sự ổn định trong vài tháng qua. "Trong những thời điểm khó khăn, chúng tôi phải cho thấy mình khao khát đến mức nào và chúng tôi giỏi ra sao. Chúng tôi cần phải đứng lên" – HLV Arteta nhấn mạnh.

HLV Mikel Arteta thất vọng với màn trình diễn của các học trò khi Arsenal để Wolves cầm hoà 2-2 dù dẫn trước 2 bàn. Ảnh: Sky Sports

Không chỉ HLV trưởng, tiền đạo Bukayo Saka cũng tỏ ra thất vọng khi trả lời chương trình Match of the Day: "Thất vọng. Không còn gì để nói thêm. Có sự khác biệt rất lớn giữa cách chúng tôi chơi trong hiệp một và hiệp hai trận gặp Wolves".

Chân sút người Anh nói thêm: "Chúng tôi đã đánh mất tiêu chuẩn của mình và phải trả giá. Đã đến lúc tập trung vào chính mình, nâng cao tiêu chuẩn và cải thiện màn trình diễn. Điều đó nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi".



