Áp lực bủa vây, niềm tin vẫn còn

Tiếp quản vị trí từ Jurgen Klopp vào tháng 6/2024, HLV Slot từng đưa Liverpool vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên. Nhưng hiện tại, đội bóng vùng Merseyside đang đối mặt với giai đoạn đầy khó khăn.

Liverpool chỉ giành 1 điểm trong 3 vòng gần nhất, mới nhất là thất bại trước Brighton & Hove Albion. Đội bóng đang phải chiến đấu để giữ một suất dự cúp châu Âu, khi khoảng cách giữa Liverpool (đứng thứ 5) và AFC Bournemouth (đứng thứ 13) chỉ là 7 điểm.

Ở các đấu trường cúp, họ bị loại khỏi FA Cup sau trận thua 0-4 trước Manchester City, trước khi tiếp tục thất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain tại tứ kết UEFA Champions League.

Những thống kê tại Paris, kiểm soát bóng 26%, chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút so với 18 của đối thủ, cho thấy sự lép vế rõ rệt. Cựu hậu vệ Stephen Warnock cho rằng sự tự tin của Liverpool đang ở mức rất thấp, còn giới truyền thông thì hoài nghi về tương lai của HLV Slot.

Dù vậy, HLV Slot, người còn hợp đồng đến hết mùa 2026/27, không lo ngại về tương lai trước mắt. "Tôi cảm nhận được rất nhiều sự ủng hộ", HLV người Hà Lan nói. "Không chỉ từ các lãnh đạo như Michael Edwards (Giám đốc điều hành Fenway Sports Group) hay Richard Hughes (Giám đốc thể thao), mà còn từ người hâm mộ".

“Tại Paris, khi các cầu thủ ra sân khởi động, và cả sau trận thua 0 - 4 trước Manchester City, các CĐV ngay lập tức hát vang: chúng tôi yêu Liverpool", HLV Slot nhấn mạnh. "Có thể chúng tôi đã bị áp đảo trong suốt 90 phút, nhưng họ vẫn hát và vỗ tay. Tất cả hiểu chúng tôi đang ở trong giai đoạn nào, và trong lúc này, tôi cảm nhận được sự ủng hộ hoàn toàn".

Robertson gia nhập Liverpool từ Hull City năm 2017

Lời chia tay dành cho Robertson

Song song với áp lực thành tích, Liverpool cũng chuẩn bị chia tay Andy Robertson vào cuối mùa khi hậu vệ này hết hợp đồng.

Sau 9 năm gắn bó, Robertson ra sân 373 trận, giành 9 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 2 Premier League và 1 UEFA Champions League. Tuy nhiên, mùa này anh không còn giữ được vị trí chính thức trước Milos Kerkez và mới chỉ ra sân 19 trận tại giải quốc nội, trong đó có 6 lần đá chính.

“Cậu ấy (Robertson) không chỉ là một cầu thủ nhiệt huyết, mà còn là một con người tuyệt vời. Bất kỳ đồng đội nào cũng sẽ nói với bạn rằng cậu ấy hài hước và tuyệt vời như thế nào", HLV Slot chia sẻ.

"Cậu ấy đã có rất nhiều mùa giải tuyệt vời tại đây, cống hiến trọn vẹn và thực sự yêu CLB. Đó là 9 năm tuyệt vời", nhà cầm quân người Hà Lan nói. "Nhưng bóng đá luôn khắc nghiệt. Khi cơ hội ra sân giảm dần, một cuộc chia tay trở thành điều không thể tránh khỏi".