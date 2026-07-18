HLV Argentina gây sốc với phát biểu trước trận chung kết World Cup: "Tôi ước gì có thể nhốt Lamine Yamal trong phòng!"

Trước trận chung kết World Cup, những phát biểu đầy thú vị của HLV Argentina đang đẩy sức nóng của trận đấu lên tới đỉnh điểm.

"Tôi ước gì chúng tôi có thể nhốt Lamine trong phòng của cậu ấy!" – Câu trả lời đầy hóm hỉnh nhưng không kém phần thận trọng của HLV Lionel Scaloni trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina đang trở thành tâm điểm chú ý. Lời thừa nhận này cho thấy sự e dè và tôn trọng tuyệt đối mà nhà đương kim vô địch Argentina dành cho "thần đồng" 19 tuổi của Tây Ban Nha trước giờ bóng lăn tại MetLife.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, khi truyền thông liên tục xoáy sâu vào câu hỏi kinh điển về việc làm sao để phong tỏa Lionel Messi, một phóng viên đã lật ngược vấn đề dành cho thuyền trưởng tuyển Argentina: "Vậy còn Argentina, ông sẽ làm gì để ngăn cản Lamine Yamal?"

HLV Lionel Scaloni đã khiến cả khán phòng bật cười, nhưng ngay sau đó là những lời ca ngợi đầy sức nặng: "Cậu bé này thực sự xuất chúng, là một kho báu của bóng đá. Lamine còn rất trẻ và còn rất nhiều điều để cống hiến. Cậu ấy sẽ mang lại cho Tây Ban Nha nhiều niềm vui trong tương lai… nhưng chúng tôi hy vọng điều đó không xảy ra vào Chủ nhật này. Cậu ấy, cũng giống như Leo Messi, là một trong những cầu thủ cực kỳ khó để theo kèm".

HLV Scaloni đánh giá cao Lamine Yamal (Ảnh: Marca - Getty)

Việc đặt Lamine Yamal chung một mệnh đề với Lionel Messi về mức độ nguy hiểm là lời tán dương cao nhất mà một chiến lược gia có thể dành cho một cầu thủ trẻ. Sự e dè của Argentina hoàn toàn có cơ sở khi Tây Ban Nha đang sở hữu một phong độ hủy diệt với hàng công rực lửa được dẫn dắt bởi sự ngẫu hứng của Yamal, kết hợp với một hàng thủ kiên cường mới chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn từ đầu giải.

Bên cạnh mối đe dọa từ Yamal, trận chung kết này còn chứng kiến một cuộc đấu trí vô cùng đặc biệt trên băng ghế chỉ đạo. Ít ai biết rằng, cách đây gần một thập kỷ tại trung tâm huấn luyện Las Rozas (Tây Ban Nha), chính HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha hiện tại – ông Luis de la Fuente là người đứng lớp giảng dạy khóa học huấn luyện viên mà Scaloni theo học.

Gặp lại người thầy cũ trên đỉnh thế giới, vị thuyền trưởng của Albiceleste đã gửi một thông điệp đầy tinh quái trên tờ MARCA: "Luis biết rất rõ tôi với tư cách là một con người... nhưng ông ấy không biết tôi đang nghĩ gì về bóng đá đâu".

Scaloni chỉ ra điểm chung lớn nhất sẽ biến trận đấu tới thành một bàn cờ cân não: "Chúng tôi biết rõ cách chơi của nhau. Cả hai đều chia sẻ một mô thức chung là tấn công dựa trên việc kiểm soát quả bóng. Argentina và Tây Ban Nha rất giống nhau ở điểm này, họ luôn mạnh mẽ hơn khi làm chủ thời lượng kiểm soát".

Dù phải gánh vác kỳ vọng bảo vệ ngai vàng của hàng triệu người hâm mộ xứ sở Tango, Scaloni khẳng định ông và các học trò đang giữ một cái đầu lạnh: "Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu này giống như mọi trận đấu khác. Chúng tôi không tự gây áp lực lên bản thân rằng 'đây là trận chung kết World Cup', bởi nếu nghĩ quá nhiều về điều đó, bạn sẽ rất dễ đi lệch hướng".