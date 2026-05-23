HLV Al Nassr tuyên bố rời đi, dọn đường để Pep Guardiola về dẫn dắt Ronaldo

Theo truyền thông Arab, giới chủ Al Nassr sẵn sàng chi một khoản tiền khổng lồ mời về Pep Guardiola. Lời đề nghị dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha có giá trị 150 triệu USD (khoảng 3.800 tỷ đồng) đi kèm mức đãi ngộ siêu khủng và lời cam kết dồn tiền để ông tăng cường lực lượng.

Giới thượng tầng đội bóng kỳ vọng sự kết hợp giữa bộ óc chiến thuật thiên tài của Pep và bản năng săn bàn thượng hạng của Ronaldo - biểu tượng lớn nhất giải đấu - sẽ giúp Al Nassr thống trị không chỉ quốc nội mà cả đấu trường châu lục.

​Động thái này diễn ra trong bối cảnh tương lai của Pep Guardiola tại Man City đã được định đoạt. Dù giao kèo của ông với đội chủ sân Etihad vẫn còn thời hạn 1 mùa giải nhưng Pep đã tuyên bố khép lại hành trình vĩ đại kéo dài một thập kỷ tại Ngoại hạng Anh. Việc tìm kiếm một thử thách mới cùng nguồn tài chính không giới hạn từ Trung Đông hoàn toàn có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc cho Pep.

HLV Jorge Jesus ngầm khẳng định tham vọng Al Nassr dành cho Pep là có thật

Ngay sau khi giúp Al Nassr giành danh hiệu, HLV Jorge Jesus đã tuyên bố rời đi. Và trước khi đi, ông để lại một thông điệp rất đáng chú ý, khi nhắc tới khả năng Pep Guardiola sẽ kế nhiệm mình. Tờ Alyaum dẫn lời HLV Jesus: "Cậu ấy (Pep Guardiola) sẽ tự hào khi kế nhiệm tôi tại Al Nassr. Tôi thực sự chúc Al Nassr mọi điều tốt đẹp nhất trong thời gian sắp tới."

Thông điệp từ HLV Jesus khẳng định tham vọng của Al Nassr dành cho Pep là có thật. Hiện tại, các nguồn tin từ Arab đều khẳng định Al Nassr đã liên hệ với Jose Maria, người đại diện của Pep. Họ vẫn đang chờ câu trả lời từ vị HLV 55 tuổi. Có thể nói, khả năng Pep gật đầu còn khá xa song thông tin này vẫn khiến người hâm mộ toàn cầu vô cùng phấn khích.

Kể từ ngày Ronaldo cập bến, dự án thể thao của Al Nassr luôn xoay quanh CR7. Nếu thương vụ vô tiền khoáng hậu với Pep Guardiola thành công, đây chắc chắn sẽ là một trong những chương hoành tráng nhất lịch sử bóng đá thế giới, tạo nên một liên minh huyền thoại giữa vị chiến lược gia và cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế hệ.