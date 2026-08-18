HLV Ai Cập ngất xỉu giữa màn ẩu đả của vợ mới và vợ cũ

HLV trưởng ĐT Ai Cập Hossam Hassan ngất xỉu vì quá sốc khi chứng kiến vợ hiện tại Dan Adam và vợ cũ Hoida El-Gharbawi xảy ra ẩu đả tại một khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Porto Marina.

Một vụ việc gây xôn xao dư luận Ai Cập vừa xảy ra tại khu vực North Coast. Dan Adam - vợ hiện tại của HLV trưởng ĐT Ai Cập Hossam Hassan và Hoida El-Gharbawi (vợ cũ của ông) xảy ra xô xát ngay tại một khách sạn ở Porto Marina.

Theo truyền thông Arab, sự việc diễn ra trong thời gian Hossam Hassan đang tổ chức sinh nhật tuổi 60. Một đoạn video ghi lại cảnh hai bên giằng co, đánh nhau sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Theo lời kể được Dan Adam đưa ra sau sự việc, cô vừa trở về từ một buổi biểu diễn của nam ca sĩ Mohamed Ramadan và đang ngồi tại một khu vực thuộc khách sạn thì bất ngờ bị một số người tiếp cận từ phía sau. Dan cáo buộc các con của Hossam Hassan đã lao vào xô xát với cô, trong đó con gái lớn của Hossam được cho là đã túm tóc và kéo cô khỏi vị trí đang ngồi về phía khu vực nhà hàng, quán cà phê.

Sau đó, Hoida El-Gharbawi xuất hiện. Theo lời Dan, vợ cũ của Hossam đã ném một tách cà phê nóng vào mặt cô, khiến cuộc tranh cãi nhanh chóng biến thành màn ẩu đả. Dan cũng cho biết những đứa trẻ đi cùng cô bị cuốn vào sự hỗn loạn và cô phải đưa các con ra khu vực gần biển trong lúc chờ lực lượng chức năng tới. Những cáo buộc trên hiện là lời kể từ phía Dan Adam. Phía Hoida El-Gharbawi và gia đình cũng đưa ra những thông tin khác về nguyên nhân cũng như diễn biến vụ việc.

Ảnh: The Touchline X

Hossam Hassan ngất xỉu vì quá sốc

Chi tiết gây chú ý nhất trong câu chuyện là tình trạng của Hossam Hassan khi chứng kiến cuộc ẩu đả. Theo lời kể được truyền thông Ai Cập đăng tải, Hossam có mặt tại hiện trường nhưng không thể kiểm soát tình hình. Trước cảnh vợ hiện tại và vợ cũ cùng các thành viên trong gia đình xảy ra xô xát, vị HLV được cho là rơi vào trạng thái căng thẳng và kích động mạnh.

Một số nhân chứng được truyền thông Arab dẫn lời cho biết Hossam Hassan sau đó bất ngờ mất ý thức và ngã xuống. Những người có mặt tại hiện trường lập tức tìm cách sơ cứu và hỗ trợ ông.

Theo truyền thông Arab, cuộc ẩu đả tại Porto Marina không hoàn toàn là một sự cố bất ngờ. Trước đó, Hoida El-Gharbawi từng xuất hiện cùng các con của Hossam Hassan trên một chương trình truyền hình và chia sẻ về cuộc sống gia đình. Sau đó, Dan Adam có cuộc trao đổi qua điện thoại trên truyền hình, khẳng định mình là người vợ hiện tại của Hossam Hassan và cho rằng ông đã chia tay Hoida.

Những phát ngôn qua lại được cho là khiến mâu thuẫn giữa hai bên trở nên căng thẳng trước khi bùng phát thành cuộc đối đầu trực tiếp tại North Coast. Sau khi đoạn video về màn ẩu đả lan truyền, Dan Adam tuyên bố sẽ tiến hành các bước pháp lý liên quan đến vụ việc.

Hossam Hassan là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của bóng đá Ai Cập. Ông từng là tiền đạo hàng đầu của bóng đá nước này và hiện giữ cương vị HLV trưởng ĐTQG. Vì vậy, việc chuyện đời tư của ông bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Ai Cập.