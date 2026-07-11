Hình nộm khổng lồ của Mbappe bị thiêu rụi tại lễ hội ở Paraguay gây sốc

Sự thù ghét trong bóng đá có thể đến mức này sao!

Mâu thuẫn giữa Kylian Mbappe và CĐV Paraguay tiếp tục leo thang sau World Cup 2026. Tiền đạo tuyển Pháp bất ngờ trở thành nhân vật chính trong một lễ hội truyền thống khi hình nộm mang hình ảnh của anh bị người dân châm lửa đốt giữa quảng trường.

Theo truyền thông Mexico, hình nộm của Kylian Mbappe đã bị thiêu rụi tại lễ hội San Juan - một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất Paraguay. Tại sự kiện, người tham dự đã chọn Mbappe là nhân vật đại diện cho "người bị ghét nhất" trong năm. Hình nộm của ngôi sao tuyển Pháp được đưa ra quảng trường trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, sau đó bị châm lửa đốt trong tiếng vỗ tay và hò reo.

Theo phong tục của lễ hội San Juan, mỗi năm người dân sẽ chọn một nhân vật gây nhiều tranh cãi hoặc bị dư luận phản đối để làm hình nộm và đốt như một hình thức châm biếm xã hội cũng như giải tỏa cảm xúc tập thể.

Người Paraguay đem hình nộm khổng lồ của Mbappe đến lễ hội

Sau đó đốt cháy hình nộm này

Vụ việc bắt nguồn từ trận đấu giữa Pháp và Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026. Sau chiến thắng của tuyển Pháp, Mbappe đã gây tranh cãi khi bình luận về lối chơi của đối thủ.

Tiền đạo 27 tuổi cho rằng Paraguay nghĩ tuyển Pháp chỉ biết chơi thứ bóng đá đẹp mắt, nhưng thực tế Les Bleus cũng sẵn sàng đáp trả bằng lối chơi quyết liệt nếu cần thiết. Anh khẳng định ngay cả trong "thứ bóng đá xấu xí" đó, tuyển Pháp vẫn chơi hay hơn.

Phát biểu này đã khiến Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla phản ứng gay gắt. Nữ chính trị gia không chỉ chỉ trích Mbappe mà còn sử dụng những từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc. Bà xúc phạm tiền đạo người Pháp bằng những phát ngôn bị dư luận lên án dữ dội, khiến vụ việc nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) ngay lập tức lên tiếng bảo vệ Mbappe và gửi đơn tố cáo lên cơ quan công tố Pháp để yêu cầu xử lý vụ việc theo pháp luật. Dù Chính phủ Paraguay đã gửi lời xin lỗi và nhiều nghị sĩ trong nước cũng công khai chỉ trích Celeste Amarilla, nữ thượng nghị sĩ này vẫn không thay đổi quan điểm. Bà tiếp tục cho rằng Mbappe đã thể hiện thái độ ngạo mạn với người Paraguay sau trận đấu.

Thậm chí, Amarilla còn gây tranh cãi khi nhắc lại vụ việc huyền thoại Ronaldinho từng bị bắt giam tại Paraguay năm 2020, như một lời cảnh báo gửi đến ngôi sao của tuyển Pháp.

Việc hình nộm của Mbappe bị đưa vào lễ hội San Juan và đốt cháy cho thấy làn sóng phản ứng tại Paraguay vẫn chưa lắng xuống nhiều ngày sau khi World Cup khép lại với đội tuyển nước này. Trong khi đó, phía Pháp vẫn đang theo đuổi các biện pháp pháp lý liên quan đến những phát ngôn bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào đội trưởng Les Bleus.