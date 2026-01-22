Hình ảnh mới nhất của Hiểu Minh sau chấn thương, Chủ tịch VFF trực tiếp đến thăm và động viên

Chiều 21/1 theo giờ địa phương, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp tới thăm và động viên trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Cầu thủ này không may dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc. Chấn thương dạng này cần thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng.

VFF khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về y tế, chuyên môn và chế độ để cầu thủ sớm bình phục, trở lại thi đấu, tiếp tục cống hiến cho đội tuyển cũng như CLB chủ quản.

Chủ tịch VFF thăm và động viên Hiểu Minh (Ảnh: VFF)

Nguyễn Hiểu Minh sinh năm 2004 tại Hà Nội, được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, trung vệ cao 1m84 liên tục được tin tưởng đá chính trong năm 2025, cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Hiểu Minh tiếp tục khẳng định vai trò then chốt nơi hàng phòng ngự, được vào sân đá chính cả 4 trận trước khi gặp chấn thương, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam duy trì sự chắc chắn ở tuyến dưới. Ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số. Theo số liệu thống kê của AFC tính đến trước vòng bán kết, Hiểu Minh cũng đứng thứ hai về số pha giải nguy nhiều nhất giải với 36 lần, chỉ sau trung vệ Xiao Peng của U23 Trung Quốc (46 lần). Hiểu Minh cùng với Phạm Lý Đức và Nguyễn Nhật Minh tạo thành bộ ba trung vệ thi đấu ổn định, là điểm tựa quan trọng trong hành trình vào bán kết của U23 Việt Nam.