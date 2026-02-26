Hình ảnh Messi bị lạm dụng "không phép" ở cuộc tranh cử Chủ tịch Barca

Thời điểm hiện tại, mọi ứng viên tiềm năng tranh cử ghế chủ tịch Barcelona hiện đều tận dụng hình ảnh siêu sao người Argentina để thu hút sự chú ý. Điều này khiến câu chuyện dần trở thành một “chiêu bài truyền thông” hơn là sự tôn trọng dành cho huyền thoại của đội bóng.

Theo tiết lộ từ MARCA , phía đại diện của Messi khẳng định anh chưa từng nói chuyện hay ủng hộ bất kỳ ứng viên nào và cũng không có ý định làm vậy trong suốt quá trình bầu cử. Siêu sao Argentina muốn giữ khoảng cách hoàn toàn với thượng tầng đội bóng, bất chấp những lời đồn đoán liên tục xuất hiện.

Đến thời điểm hiện tại, một trong những sự việc khiến tiền đạo này bất ngờ là tấm biểu ngữ do doanh nhân Marc Ciria treo trên một tòa nhà tại Barcelona với thông điệp “Mong sớm được gặp lại bạn”.

Hình ảnh Messi bị lạm dụng trong chiến dịch tranh cử ghế Chủ tịch Barca của các ứng viên (Ảnh: Marca)

Dù không nêu đích danh, ai cũng hiểu đó là lời kêu gọi Messi trở lại với hình ảnh một cầu thủ Barcelona nâng cao chiếc áo số 10. Điều đáng nói là Messi hoàn toàn không được thông báo hay xin phép trước khi hình ảnh bị sử dụng.

Ciria thậm chí còn tìm cách liên hệ trực tiếp với Messi để biến viễn cảnh tái hợp thành điểm nhấn cho chiến dịch, nhưng đều bị từ chối. Quan điểm của chủ nhân 8 Quả bóng vàng rất rõ ràng: không tham gia, không đứng về phe nào.

Tình huống tương tự cũng xảy ra với Victor Font, người được cho là đã nhiều lần thông qua trung gian để tiếp cận đội ngũ, gia đình của Messi. Tuy nhiên, Font sau đó thừa nhận những liên hệ này chỉ mang tính gián tiếp và không có cuộc trao đổi nào với chính chủ.

Trong khi đó, phát biểu của Joan Laporta tiếp tục làm câu chuyện nóng lên. Ông nhắc lại mối quan hệ thân thiết với Messi, đề cập việc chia tay CLB và cho rằng quyết định tổ chức một buổi tri ân hoàn toàn phụ thuộc vào siêu sao người Argentina. Dù vậy, phía Messi vẫn giữ im lặng.