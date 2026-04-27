Hình ảnh gây sốc của Jack Grealish

Tấm ảnh Grealish ngồi gục trên ghế trong tình trạng say xỉn đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội X và Telegram. Truyền thông Anh tiết lộ tiền vệ thuộc biên chế Man City đã nhậu nhẹt với bạn bè từ sáng đến chiều. Bên cạnh Grealish là chai cocktail và ly rượu còn bỏ dở. Một người đứng cạnh đánh thức Grealish nhưng tuyển thủ Anh không gượng dậy nổi.

Chứng kiến hình ảnh này, một cổ động viên để lại bình luận: "Grealish vẫn vùi mình vào những buổi tiệc xuyên ngày đêm. Đây là hình ảnh đáng quên với một cầu thủ đang hồi phục chấn thương".

Ở tuổi 30, sự nghiệp của Grealish bắt đầu lao dốc vì chấn thương liên miên. Việc đâm đầu vào các buổi hộp đêm, uống rượu vô tội vạ được cho là một trong những yếu tố khiến tiền vệ của Man City sa sút nhanh chóng. Grealish chỉ mới 30 tuổi, thời điểm mà phần lớn cầu thủ bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng Grealish sa sút không phanh.

Anh bị Pep Guardiola gạt khỏi kế hoạch tại Man City, dẫn tới việc gia nhập Everton bằng bản hợp đồng cho mượn. Grealish đã chiến đấu cho cơ hội dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh. Tuy nhiên, chấn thương bàn chân nghiêm trọng khiến anh từ bỏ giấc mơ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Grealish được Man City chiêu mộ vào hè 2021 với mức giá kỷ lục 100 triệu bảng. Thời đỉnh cao phong độ, Grealish là chân chạy cánh hàng đầu nước Anh với kỹ thuật điêu luyện và khả năng xử lý bóng thuần thục cả 2 chân. Sau 2 mùa giải, Grealish dần đánh mất vị trí đá chính vào tay Doku ở Man City. Từ mùa giải năm nay, Pep dứt khoát chọn Doku và đẩy Grealish rời đi.