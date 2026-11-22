Harry Kane cập nhật tình hình mới nhất sau chấn thương.

Tiền đạo Harry Kane vừa chia sẻ hình ảnh từ giường bệnh cùng nạng và ủng bảo hộ chuyên dụng. Trước đó, ngôi sao 33 tuổi buộc phải rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu trong trận hòa 1-1 của Bayern Munich trước 1. FC Koln tại Bundesliga. Tình huống dẫn đến chấn thương xuất phát từ pha vào bóng của Joel Schmied. Dù chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh đã nỗ lực tập tễnh thi đấu thêm khoảng 5 phút, anh vẫn không thể tiếp tục và đành lắc đầu ngao ngán rời sân.

Theo thông báo chính thức từ bộ phận y tế của Bayern Munich, Kane bị rách dây chằng chày-mác ở cổ chân trái và chắc chắn phải ngồi ngoài trong vài tháng tới. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ chín trong sự nghiệp đội trưởng "Tam Sư" phải nghỉ thi đấu vì các vấn đề ở vùng cổ chân.

Harry Kane vẫn tươi cười dù phải nghỉ thi đấu vài tháng (Ảnh: IG)

Tờ Bild nhận định chấn thương này có thể khiến Kane vắng mặt tới 4 tháng. Đây không chỉ là đòn giáng mạnh vào tham vọng chinh phục Champions League của "Hùm xám", mà còn đẩy Kane vào cuộc chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho vòng tứ kết Nations League gặp Na Uy vào cuối tháng 3 năm sau cùng tuyển Anh.

Bất chấp biến cố lớn, Kane vẫn giữ tinh thần lạc quan khi đăng tải tâm thư trấn an người hâm mộ trên mạng xã hội: "Những thăng trầm của cuộc sống! Rõ ràng là tôi rất thất vọng khi gặp phải chấn thương này, nhưng như mọi khi, đây là cơ hội để thể hiện sự kiên cường và hoàn thiện bản thân hướng tới năm 2027. Tôi sẽ trở lại thật sung mãn và sẵn sàng cho giai đoạn nước rút quan trọng của mùa giải!"

Trong thời gian Kane dưỡng thương, HLV Thomas Tuchel sẽ phải tính toán các phương án thay thế trên hàng công đội tuyển Anh cho chiến dịch Nations League.