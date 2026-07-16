Highlights trận đấu Anh vs Argentina, bán kết World Cup
Phút 55: Gordon mở tỉ số cho Anh
Phút 85: Enzo Fernandez sút xa gỡ hòa 1-1 cho Argentina
Phút 90+2: Lautaro Martinez ấn định tỉ số 2-1
Thông tin chi tiết trận đấu bán kết World Cup: Anh 1-2 Argentina
Bàn thắng
Anh: Gordon 55'
Argentina: Enzo Fernandez 85', Lautaro Martinez 90+2'
Đội hình ra sân
Anh: Pickford, James, Guehi, Stones, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Gordon, Rogers, Kane
Argentina: E.Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister, Simeone, Alvarez, Messi