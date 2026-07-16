  Về trang chủ

Highlights Anh vs Argentina: Messi kiến tạo siêu đẳng, Argentina vào chung kết World Cup

KDH
|

Xem lại video bàn thắng trận đấu Anh vs Argentina thuộc vòng bán kết World Cup 2026.

Highlights trận đấu Anh vs Argentina, bán kết World Cup

Phút 55: Gordon mở tỉ số cho Anh

Phút 85: Enzo Fernandez sút xa gỡ hòa 1-1 cho Argentina

Phút 90+2: Lautaro Martinez ấn định tỉ số 2-1

Thông tin chi tiết trận đấu bán kết World Cup: Anh 1-2 Argentina

Bàn thắng

Anh: Gordon 55'

Argentina: Enzo Fernandez 85', Lautaro Martinez 90+2'

Đội hình ra sân

Anh: Pickford, James, Guehi, Stones, Spence, Anderson, Rice, Bellingham, Gordon, Rogers, Kane

Argentina: E.Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister, Simeone, Alvarez, Messi

Tags

World Cup

world cup 2026

Messi

Argentina

Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại