"Hiệp một trước Pakistan là hiệp đấu tệ nhất thời HLV Kim Sang-sik"

BLV Quang Huy cho rằng hiệp một trước Pakistan là màn trình diễn đáng thất vọng nhất dưới thời HLV Kim Sang-sik, đồng thời chỉ ra những vấn đề của ĐT Việt Nam.

Hiệp một đáng quên trước Pakistan

ĐT Việt Nam đã khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Pakistan. Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy, kết quả này không thể che lấp màn trình diễn đáng thất vọng của đội tuyển trong hiệp một, đặc biệt khi Việt Nam để đối thủ ghi bàn và liên tục tạo ra những tình huống khiến hàng phòng ngự lúng túng. Nhìn lại 45 phút đầu tiên, BLV Quang Huy thẳng thắn đánh giá:

“Hiệp một với Pakistan, đối thủ kém chúng ta rất xa trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 198 vs 99), là một hiệp đấu rất, rất gây thất vọng. Có vẻ như sau khi thua Thái Lan, các cầu thủ cũng xuống tinh thần, gặp đội bạn thì lại có phần chủ quan. Nên khi đội bạn tăng tốc và tỏ ra hung hăng thì chúng ta phần nào đó có những sự bối rối.”

Pakistan đã tận dụng tốt sự thiếu tập trung của Việt Nam để gây ra không ít khó khăn. BLV Quang Huy cho rằng điều đáng lo không chỉ nằm ở một vài sai lầm cá nhân mà còn ở cảm giác mất kiểm soát của toàn đội.

Ông liên hệ màn trình diễn này với một trận đấu của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, trong giai đoạn đội tuyển phải thi đấu tập trung vì dịch COVID-19.

“Phải nói là hiệp một trận gặp Pakistan làm tôi nhớ lại một trận đấu thời ông Park cũng mất kiểm soát như thế này. Tôi nhớ là trong giai đoạn Covid-19, khi phải đá tập trung ở Trung Đông ở vòng loại thứ ba, Việt Nam cũng có một hiệp đấu rất chán. Mọi người cảm giác đây là đội tuyển Việt Nam từ thời còn chưa có ông Park. Nó rất khác và làm khán giả cảm giác giật mình, thon thót.”

Từ sự so sánh đó, BLV Quang Huy đưa ra đánh giá khá mạnh về hiệp đấu của đội tuyển:

“Hiệp một ngày hôm nay lặp lại đúng như thế. Đây chính là hiệp đấu tệ nhất của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.”

Đội hình chắp vá và sự thiếu ăn khớp

Một trong những nguyên nhân được BLV Quang Huy nhắc tới là Việt Nam bước vào giải đấu với lực lượng không đầy đủ. Nhiều trụ cột vắng mặt hoặc gặp vấn đề thể lực, trong khi những nhân tố mới phải đảm nhận những vị trí không thực sự sở trường.

Trường hợp Hoàng Hên là một ví dụ. Theo BLV Quang Huy, cầu thủ này có thể chơi tiền đạo lùi, tiền vệ công hoặc dạt sang hai biên, nhưng việc phải đá tiền vệ trung tâm khiến anh không thể phát huy tối đa khả năng.

“Rõ ràng là như vậy, nhưng con người chỉ có thế thôi. Chúng ta biết là giải đấu lần này Việt Nam vắng những cầu thủ quan trọng. Sau một loạt trận đấu kéo dài như vậy, các cầu thủ cũng không có được phong độ tốt. Thành ra đội hình phải chắp vá.”

BLV Quang Huy phân tích thêm: “Hoàng Hên có thể đá tiền đạo lùi hoặc tiền vệ công, dạt sang cả hai biên cũng như chơi ở giữa. Nhưng tiền vệ trung tâm thì gần như là ép anh ấy đá ở chỗ đó do vấn đề về thể lực cũng như con người.”

Trong bối cảnh đó, việc Hoàng Đức trở lại đội hình xuất phát cũng chưa thể ngay lập tức giải quyết toàn bộ vấn đề. Anh cần thời gian để tìm lại nhịp thi đấu, trong khi người đá bên cạnh lại không chơi đúng sở trường.

“Hoàng Đức trở lại đá chính, lần đầu đá chính ở giải lần này. Hoàng Hên đá bên cạnh thì cũng cố gắng đấy, nhưng đó không phải vai trò sở trường, thành ra chỉ là giải pháp tình thế thôi.”

Theo BLV Quang Huy, sự thiếu ăn khớp này là hệ quả dễ hiểu khi đội tuyển không thể sử dụng đội hình mạnh nhất.

“Chúng ta cũng không hoàn toàn trách Hoàng Hên được. Đúng là như vậy. Khi không có đội hình mạnh nhất mà lại đá trái vị trí thì rõ ràng là không ăn khớp. Nhưng đó là tình thế thôi và cũng hy vọng đến trận đấu tranh huy chương đồng thì chúng ta sẽ có đủ con người.”

Lịch thi đấu quá dày khiến Việt Nam phải trả giá

Không chỉ vấn đề nhân sự, BLV Quang Huy còn nhìn thấy một nguyên nhân mang tính hệ thống: lịch thi đấu quá dày.

Việt Nam vừa phải phân bổ lực lượng cho các mục tiêu khác nhau, vừa bước vào FIFA ASEAN Cup trong tình trạng nhiều cầu thủ đã trải qua mật độ thi đấu lớn. Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương, trong khi nhiều cầu thủ khác cũng cho thấy dấu hiệu mệt mỏi.

“Điều này thì chúng ta đã quá rõ rồi và cũng nói nhiều trong những ngày vừa qua. Tôi cứ nói đi nói lại là mong sao hai giải gộp lại làm một. Sắp tới lại còn có cả giải Nations League của AFC nữa, thế thì lịch rất dày, khiến các đội bóng ở Đông Nam Á vất vả thêm.”

BLV Quang Huy cho rằng việc tổ chức nhiều giải đấu là cần thiết để nâng chất lượng bóng đá khu vực, nhưng lịch thi đấu cần được tính toán hợp lý hơn.

“Có cái Nations League của AFC thì rất tốt, nhưng chúng ta cũng phải có sự phân phối hợp lý. Giải ASEAN Cup của Hyundai tài trợ với giải của FIFA mà gộp làm một thì là tốt.”

Theo ông, các giải đấu cấp đội tuyển ở Đông Nam Á cũng nên được đưa vào hệ thống thi đấu của FIFA để các đội tuyển có thể tập trung lực lượng tốt nhất.

“Các giải của Đông Nam Á thì cũng nên đưa hết vào hệ thống FIFA. SEA Games có thể là ngoại lệ, dành cho cầu thủ trẻ, chứ còn các giải của đội tuyển thì nên tập trung vào đây để có tính thực chiến cũng như nâng chất lượng lên.”

BLV Quang Huy nhấn mạnh rằng khi các đội tuyển có thể tập hợp lực lượng mạnh nhất, bản thân giải đấu cũng sẽ trở nên hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao hơn.

“Người ta sẽ nhìn thấy một sự chuẩn bị, một sự sẵn sàng. Các đội đá hết mình, đủ cầu thủ giỏi về thì không khí, sự hào hứng nó cũng khác. Chứ như hiện nay, rõ ràng ở giải lần trước chỉ mỗi Việt Nam tập trung thôi.”

Ông cho rằng việc Việt Nam chưa thể chuẩn bị lực lượng tối ưu ở giải lần này cũng có thể xem là kinh nghiệm cho những lần tổ chức tiếp theo.

“Nhiều người nói Việt Nam cũng nên rút kinh nghiệm, rằng chúng ta nên dồn lực lượng mạnh nhất cho giải này giống như các đội tuyển kia. Nhưng thôi, đây là lần đầu tiên nên cũng có những bỡ ngỡ. Tôi nghĩ rằng rồi đây có thể người ta sẽ họp lại.”

Và nếu lịch thi đấu vẫn được tổ chức theo cách hiện tại, BLV Quang Huy cho rằng Việt Nam cần xác định rõ ưu tiên:

“Còn nếu mà tiếp tục có kiểu này thì tôi nghĩ rằng nên dồn sức cho giải của FIFA, giống như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đang làm.”

Đình Bắc mang đến tín hiệu tích cực

Nếu hiệp một khiến người hâm mộ thất vọng thì hiệp hai lại đem đến những tín hiệu tích cực hơn. Việt Nam cải thiện thế trận, ghi thêm bàn và kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-2. Theo BLV Quang Huy, sự xuất hiện của Đình Bắc là một trong những điểm sáng quan trọng nhất.

“Những gì Việt Nam thể hiện trong hiệp hai là rất đáng khích lệ. Khi chúng ta nâng tỷ số lên 3-1, mọi người đều có cảm giác ổn và lúc bấy giờ là hài lòng. Tất cả đều thốt lên: ‘Phải thế chứ!’. Hiệp một xem rất tức, nhưng hiệp hai thì Đình Bắc vào sân thực sự là quân bài chói sáng.”

Điểm đáng chú ý ở Đình Bắc, theo BLV Quang Huy, không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn hay kiến tạo mà còn là việc anh giúp hàng công có thêm một phương án để kiểm soát bóng và tạo sức ép.

“Anh ấy có thể cầm giữ bóng trên hàng công. Khi đồng đội chưa kịp lên thì có thể giữ bóng lại, chờ đồng đội lên. Thế rồi Đình Bắc cũng có những pha kiến tạo và những pha dứt điểm rất sắc bén. Anh ấy đã thay đổi, làm sinh động hơn hẳn lối chơi hàng công của chúng ta.”

Từ màn trình diễn đó, BLV Quang Huy cho rằng Đình Bắc nên được trao cơ hội đá chính ở trận đấu tiếp theo với Malaysia.

“Đình Bắc trận đấu này thể hiện tốt, nên ở trận sau gặp Malaysia, tôi nghĩ anh ấy nên đá chính. Chứ đá với Malaysia mà không có Đình Bắc ở trên thì thiếu người gây sức ép, chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn.”

Bên cạnh Đình Bắc, William Minh Hoàng cũng có lý do để tự tin hơn sau khi ghi bàn. BLV Quang Huy đánh giá bàn thắng có thể giúp cầu thủ này giải tỏa áp lực và cải thiện màn trình diễn trong trận tiếp theo.

“William Minh Hoàng trận này ghi bàn rồi, đó là một sự giải tỏa cho anh ấy. Anh sẽ tự tin hơn và có thể đến trận đấu sau sẽ khác với một Minh Hoàng gồng gánh hơn.”

Chờ những nhân tố trở lại đúng vị trí

Trước trận đấu tiếp theo, BLV Quang Huy kỳ vọng đội tuyển không chỉ giữ được tinh thần sau chiến thắng trước Pakistan mà còn bảo toàn được lực lượng.

“Hy vọng chúng ta sẽ có một Đình Bắc và cả những người khác nữa sung sức ở trận đấu tranh huy chương đồng với Malaysia. Điều mong muốn nhất là sau trận thắng này, tinh thần đã lên rồi, không còn u ám như sau trận thua Thái Lan. Thế rồi chúng ta phải giữ được sức khỏe và có một đội hình thật mạnh.”

Theo ông, những cầu thủ quan trọng cần tiếp tục thể hiện vai trò của mình, trong đó có thủ môn Lê Giang và Hoàng Đức.

“Các cá nhân quan trọng đều phải tỏa sáng, từ thủ môn Lê Giang cho đến những trung vệ chủ chốt. Hoàng Đức trận này đá chính rồi, hy vọng trận sau tiếp tục đá chính và anh ấy sẽ còn đá tốt hơn.”

Ở tuyến giữa, việc Lê Phạm Thành Long và Hoàng Đức cùng đá đúng vai trò cũng có thể giúp Việt Nam cân bằng hơn. Trong khi đó, việc đưa William Minh Hoàng và Hoàng Hên trở lại những vị trí phù hợp có thể giúp đội tuyển khai thác tốt hơn những gì mình đang có trong bối cảnh Xuân Son vắng mặt.

BLV Quang Huy kết lại bằng kỳ vọng về cách vận hành đó: “Rồi ví dụ cặp Lê Phạm Thành Long đá với Hoàng Đức ở giữa sân, William Minh Hoàng và Hoàng Hên được trả lại đúng vị trí thì có thể sẽ hay hơn trong bối cảnh chúng ta không có Xuân Son.”

Chiến thắng trước Pakistan vì thế mang đến hai hình ảnh khá trái ngược. Một hiệp một đầy bất ổn, nhưng sau giờ nghỉ là một Việt Nam sáng sủa hơn với những tín hiệu tích cực từ Đình Bắc, William Minh Hoàng và Hoàng Đức.

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