Hiện tượng lạ và hiếm thấy trong lịch sử Ngoại hạng Anh

Ngày thi đấu vào rạng sáng 2-1 (giờ Hà Nội) của giải đấu cao nhất bóng đá Anh chứng kiến Sunderland hoà Man City, Tottenham chia điểm với Brentford, Liverpool hoà Leeds đều với tỷ số 0-0. Riêng trận Crystal Palace tiếp Fulham có kết quả hoà 1-1.

Điều này mang đến một bức tranh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quen thuộc của giải đấu giàu bàn thắng và cảm xúc như Ngoại hạng Anh.

“Cỗ máy săn bàn” Erling Haaland bất lực trong trận đấu của Man City với Sunderland ở vòng 19 Ngoại hạng Anh hôm 2-1 (giờ Hà Nội). Ảnh: The Sun

Theo thống kê của Opta thì đây mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử Premier Leagu xuất hiện một ngày thi đấu có 4 trận, trong đó 3 trận không có bàn thắng.

Lần duy nhất bóng đá Anh chứng kiến điều tương tự xảy ra ngày 11-4-2010, tức cách đây hơn 15 năm. Sự trùng hợp này càng khiến các cuộc tranh tài ngày đầu năm mới 2026 trở nên "khó hiểu".

Khó hiểu ở chỗ "cơn khát bàn thắng" không đến bởi những cặp đấu "cân tài cân sức" và những đội bóng có hàng "công cùn".

Man City với "binh hùng tướng mạnh" bị Sunderland cầm chân trong trận cầu đấu bế tắc, nhà đương kim vô địch Liverpool dù được chơi trên sân nhà cũng không thể tìm đường vào khung thành Leeds trong 90 phút nhạt nhòa.

Tottenham phải rất vất vả mới giành được một điểm trên sân Brentford, trong trận cầu thiếu hẳn sự bùng nổ thường thấy.

Trận đấu còn lại trong ngày cũng không mang nhiều sắc màu tấn công khi Crystal Palace và Fulham chia điểm với tỷ số 1-1.

Xác xuất để cả Tottenham, Man City lẫn Liverpool đều không ghi nổi bàn thắng nào trong cùng một ngày là điều cực kỳ thấp, đặc biệt khi nhìn vào sức mạnh và thói quen ghi bàn của các đội bóng này.

Ngoại hạng Anh vốn nổi tiếng với phong cách thi đấu với nhịp độ cao, lối chơi cởi mở và những cơn mưa bàn thắng.

Chính vì thế, việc xuất hiện một ngày thi đấu "khô hạn" bàn thắng như vậy được xem là hiện tượng lạ, hiếm thấy và đi ngược lại bản sắc của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Nó cũng cho thấy cách biệt về kỹ chiến thuật đã được thu hẹp đáng kể và các đội bóng "nhóm dưới" luôn có phương án, thậm chí thực dụng, để giành được ít nhất 1 điểm trước các đại gia.