Hiền Hồ gặp gỡ Quang Dương pickleball

Mới đây, ca sĩ Hiền Hồ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đi ăn tối cùng Quang Dương – một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làng pickleball Việt Nam. Trên story cá nhân, Hiền Hồ hào hứng viết: “Ăn tối với idol @Quang Duong”, kèm biểu tượng dễ thương thể hiện sự thân thiết giữa cả hai.

Hiền Hồ khoe đi ăn cùng Quang Dương

Trong bức ảnh được đăng tải, Hiền Hồ xuất hiện rạng rỡ với trang phục trắng thanh lịch, nở nụ cười tươi bên cạnh anh em nhà Quang Dương. Cả ba cùng tạo dáng vui vẻ trước ống kính, không khí buổi ăn tối diễn ra thân mật, gần gũi.

Quang Dương là một trong những vận động viên và người truyền cảm hứng nổi bật trong cộng đồng pickleball Việt Nam. Quang Dương trước khi bị cắt hợp đồng, từng là tay vợt gốc Việt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng PPA. Nam VĐV được yêu mến bởi phong cách trẻ trung, năng động, thường xuyên góp mặt trong các giải đấu và hoạt động quảng bá môn thể thao này trở thành xu hướng “hot” tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Hiền Hồ thời gian gần đây thường xuyên chơi pickleball

Sự xuất hiện của Hiền Hồ bên cạnh Quang Dương khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần được bắt gặp trên sân pickleball và tham dự các giải đấu phong trào, cô đang dành nhiều thời gian cho việc rèn luyện thể thao và cân bằng cuộc sống.