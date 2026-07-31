Hiếm hoi lắm mới thấy cậu Be Bellingham công khai khoảnh khắc tình tứ "rụng tim" bên bạn gái

Bellingham đưa bạn gái nóng bỏng đi "trốn" ở thiên đường Hawaii.

Sau một kỳ World Cup đầy căng thẳng và bận rộn tại Bắc Mỹ, tiền vệ Jude Bellingham cùng bạn gái Ashlyn Castro đã tự thưởng cho mình chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại thiên đường nhiệt đới Hawaii. Bức ảnh tình tứ hiếm hoi ghi lại cảnh người mẫu Mỹ 28 tuổi dịu dàng vuốt ve gương mặt ngôi sao tuyển Anh trên bãi biển vừa được anh chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Bellingham khoe ảnh tình tứ bên bạn gái (Ảnh: Jude Bellingham/IG)

(Ảnh: Jude Bellingham/IG)

(Ảnh: Jude Bellingham/IG)

(Ảnh: Jude Bellingham/IG)

(Ảnh: Jude Bellingham/IG)

(Ảnh: Jude Bellingham/IG)

Bạn gái nóng bỏng của Bellingham (Ảnh: Jude Bellingham/IG)

Ngôi sao 23 tuổi của Real Madrid vừa trải qua một giải đấu bùng nổ khi ghi tới 7 bàn thắng, góp công lớn đưa đội tuyển Anh vào tới vòng bán kết World Cup. Sau những áp lực nghẹt thở trên sân cỏ, Bellingham dành thời gian trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa qua chuyến đi bộ đường dài khám phá Khu bảo tồn Kualoa Ranch. Vốn được biết đến là một trong những cầu thủ có gu ăn mặc nổi bật nhất hiện nay, Bellingham vẫn giữ vững phong cách thời trang ấn tượng với áo ba lỗ đen, khăn quàng đỏ phối cùng mũ nồi chất liệu tweed năng động.

Chuyến nghỉ dưỡng tại Hawaii là khoảng nghỉ cần thiết cho Bellingham sau trận bán kết đầy tranh cãi và cay đắng trước Argentina. Sau thất bại 1-2 của "Tam Sư", tiền vệ sinh năm 2003 đã trực tiếp tiến về phía trọng tài Ismail Elfath để phản ứng gay gắt trước những quyết định điều hành mà anh cho là "thảm họa". Căng thẳng bùng nổ đỉnh điểm khi Bellingham có hành vi tát vào sau đầu Valentin Barco sau tiếng còi kết thúc trận đấu, xuất phát từ những lời khiêu khích của trung vệ Cristian Romero. Màn xô xát lôi kéo sự tham gia của Nicolas Otamendi và nhiều tuyển thủ khác, khiến lực lượng chức năng và ban huấn luyện phải vất vả can thiệp.