Hi hữu: Xuất hiện vụ đánh nhau ở buổi họp báo trận Pháp vs Morocco

World Cup 2026 đã bất ngờ xảy ra một sự cố xô xát trước trận đấu tứ kết giữa Pháp gặp Morocco.

Theo tin từ hãng truyền thông NDTV Sports, một vụ xô xát có phần hi hữu đã xảy ra trong buổi họp báo trận tứ kết World Cup giữa Pháp và Morocco. Vụ việc này khiến cầu thủ Brahim Diaz của Morocco khi tham dự buổi họp báo đã hết sức ngỡ ngàng.

NDTV Sports đưa tin: “Trước khi Brahim Diaz của Morocco đến dự buổi họp báo trước trận đấu, một sự hỗn loạn đã làm gián đoạn buổi họp báo.

Khi đang trả lời các câu hỏi, anh ấy trông có vẻ sững sờ trước sự náo động. Một số giọng nói ở phía sau liên tục hét lên, "Anh không được đánh tôi!" và "Tại sao anh lại đánh tôi?". Mặc dù chưa rõ ai là người liên quan đến vụ ẩu đả, nhưng một số tài khoản mạng xã hội cho rằng đó là giữa hai phóng viên.

Hai người đàn ông đã được người dẫn chương trình yêu cầu dừng lại. Giữa lúc đó, Diaz trông có vẻ bối rối và nói, "Tôi quên câu hỏi rồi", khiến cả phòng bật cười”.

Tất nhiên, vụ ẩu đả kể trên đã không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, nó chỉ là một chút “gia vị lạ” trước trận đấu giữa Pháp gặp Morocco.

Brahim Diaz trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Pháp và Morocco.

Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là tại bán kết World Cup 2022. Đó cũng chính là cột mốc Morocco trở thành đại diện đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Phi lọt vào bán kết, nhưng họ đã để thua Pháp 0-2.

Tuy nhiên, bốn năm sau, đội bóng từ Bắc Phi đến với tư cách một đội hình trưởng thành và tự tin hơn, không còn bị xem là đội yếu thế mà là những ứng cử viên thực sự có khả năng gây khó dễ cho bất kỳ đối thủ nào tại World Cup.

Trong khi đó, tuyển Pháp là một trong những đội bóng nổi bật nhất giải đấu bất chấp trận đấu khó khăn ở vòng 16 gặp Paraguay. Mbappé sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hy vọng của đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps hướng tới một kỳ tích hiếm hoi. Sau khi lọt vào bán kết ở cả năm 2018 và 2022, Les Bleus đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thứ ba trong lịch sử lọt vào bán kết ba kỳ World Cup liên tiếp.