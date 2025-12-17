Hi hữu: VĐV Việt Nam phải diễn lại lễ trao huy chương vì sai sót đáng trách của BTC SEA Games

Lúc 16h chiều 15/12, tại sân Supachalasai (Bangkok), ban tổ chức SEA Games 33 tiến hành trao giải cho các VĐV đi bộ 20 km nam. Ba gương mặt bước lên bục vinh quang lần lượt là Hendro (Indonesia – HCV), Naing Lin Tun (Myanmar – HCB) và Nguyễn Thành Ngưng (Việt Nam – HCĐ). Mọi nghi thức diễn ra suôn sẻ, từ trao huy chương, linh vật cho tới chào cờ, hát quốc ca Indonesia và chụp ảnh lưu niệm.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì đoàn Myanmar phát hiện quốc kỳ của họ… biến mất trên màn hình LED. Thay vào đó, Ban tổ chức lại hiển thị quốc kỳ Malaysia, khiến thứ tự ba quốc gia đoạt huy chương bị sai lệch.

Sự việc lập tức được báo cáo và ban tổ chức chấp thuận phương án tổ chức lại lễ trao giải. Vấn đề nằm ở chỗ, các VĐV khi đó đã về khách sạn nghỉ ngơi. Ban tổ chức buộc phải gọi họ quay lại sân, yêu cầu mang trả huy chương và linh vật để trao lại từ đầu.

Nguyễn Thành Ngưng giành HCĐ SEA Games 33 và được trao huy chương tới 2 lần.

Tuy nhiên không phải ai cũng hợp tác. VĐV Hendro (Indonesia) chỉ xuất hiện mà không mang theo huy chương. Riêng Nguyễn Thành Ngưng do còn ở lại cổ vũ đồng đội nên vẫn giữ đầy đủ huy chương và linh vật.

Không đủ huy chương để trao, ban tổ chức tiếp tục xử lý tình huống bằng cách lấy một bộ huy chương và linh vật khác để trao tạm. Đến khoảng 20h tối cùng ngày, lễ trao giải lần hai được diễn ra. Lần này, quốc kỳ Indonesia, Myanmar và Việt Nam đã được hiển thị đúng.

Các VĐV tiếp tục chụp ảnh lưu niệm, nhưng lần này đại diện lãnh đạo đoàn Indonesia không có mặt, nên Thái Lan phải cử một vị quan chức chủ nhà ra trao huy chương cho các VĐV.

Sau buổi lễ, Thành Ngưng vui vẻ tạo dáng với HCĐ và linh vật, trước khi bị một thành viên Ban tổ chức tiến tới… thu lại. VĐV người Đà Nẵng đùa vui với truyền thông: “Gần 20 năm thi đấu, đây là lần đầu tôi gặp chuyện thế này. Tính ra tôi lãi vì được trao hai huy chương”.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Ban tổ chức SEA Games 33 gặp sự cố. Trước đó, hàng loạt lỗi về vấn đề quốc kỳ, quốc thiều… đã xuất hiện, khiến BTC phải xin lỗi.