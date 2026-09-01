Hi hữu: Tuyển Việt Nam là đội ở Đông Nam Á để thua đậm nhất tại giải châu lục, hơn cả Brunei

Một tình cảnh không mong muốn đã xảy đến với tuyển trẻ Việt Nam khi đá lượt trận mở màn vòng loại giải châu lục.

Tại vòng loại giải U20 châu Á 2027, khu vực Đông Nam Á có 10 đại diện tham dự, gồm U20 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei và Australia.

Một tình cảnh hi hữu đã xảy ra ở lượt trận đầu tiên, khi chính U20 Việt Nam lại là đội để thua đậm nhất trong số các đại diện của khu vực Đông Nam Á tham dự giải. U20 Việt Nam để thua Triều Tiên 0-3 tại bảng C và đây là tỷ số còn đậm hơn cả các trận thua của một số đội yếu như Lào, Brunei.

Tại bảng H, U20 Lào phải chạm trán đội mạnh hơn rất nhiều là Australia. Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ Triệu voi chỉ để thua 0-2. Đây cũng là tỷ số khi Brunei chạm trán với Maldives ở bảng K.

U20 Việt Nam là đại diện thuộc Đông Nam Á thua đậm nhất ở lượt trận đầu tiên.

Ngược lại với U20 Việt Nam thì nhiều đại diện khác thuộc khu vực lại giành những chiến thắng ấn tượng. U20 Thái Lan trên sân nhà đã thắng kịch tính UAE 1-0; Myanmar hạ Sri Lanka 4-0; Singapore thắng Bhutan 3-1; thậm chí Campuchia cũng giành chiến thắng đầy bất ngờ trước Yemen 2-1. Trong khi đó, 2 đội khá cân tài cân sức là Indonesia và Malaysia cầm chân nhau 0-0.

Như vậy, Myanmar là đại diện của Đông Nam Á thắng đậm nhất ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại giải châu Á, trong khi kết quả của Campuchia lại được coi là bất ngờ nhất.

Với U20 Việt Nam, toàn đội đang gặp nhiều khó khăn do để thua Triều Tiên ở lượt mở màn. Toàn đội đang chỉ đứng cuối bảng, gặp bất lợi về hiệu số bàn thắng bại. Hơn nữa, một thất bại đậm sẽ ảnh hưởng lớn tới tâm lý các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi.

Tại vòng loại U20 châu Á 2027, chỉ 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành vé dự VCK (cùng chủ nhà Trung Quốc). U20 Việt Nam gần như chắc chắn không thể tranh vé nhất bảng, thậm chí mục tiêu nhì bảng cũng rất khó khăn.

Lê Phát và các đồng đội sẽ phải hướng tới chiến thắng ở cả 2 lượt trận còn lại (gặp Iran và Palestine) nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

U20 Việt Nam gặp khó khăn rất lớn sau trận thua đậm Triều Tiên.

Nhìn lại thất bại 0-3 của U20 Việt Nam trước trước Triều Tiên tối qua, người hâm mộ càng có lý do để tiếc nuối nếu nếu nhìn lại lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi châu lục. U20 Việt Nam từng tạo nên một trong những chiến tích đáng nhớ nhất của bóng đá nước nhà khi lọt vào bán kết U20 châu Á 2016, qua đó giành vé dự U20 World Cup 2017 lần đầu tiên trong lịch sử.

Trước đó, lứa U19 Việt Nam đã đánh bại Triều Tiên 2-1, hòa UAE 1-1 và hòa Iraq 0-0 để vượt qua vòng bảng, trước khi hạ chủ nhà Bahrain 1-0 ở tứ kết. Đến U20 châu Á 2023, Việt Nam thậm chí có màn khởi đầu tốt nhất lịch sử khi lần lượt đánh bại Australia và Qatar, nhưng vẫn bị loại sau vòng bảng vì thua Iran ở lượt cuối.

Những thành tích ấy cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam từng có khả năng tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh của châu lục. Vì thế, trận thua 0-3 hiện tại không chỉ khiến U20 Việt Nam gặp khó về điểm số mà còn đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng lấy lại hình ảnh và bản lĩnh từng giúp các thế hệ đàn anh tạo nên những kỳ tích ở sân chơi châu Á.