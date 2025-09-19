Hi hữu: Cầu thủ đội bóng Trung Quốc vô tình làm HLV chảy máu đầu trong trận đấu với CLB CAHN

Tình huống diễn ra ở đầu hiệp một trận đấu giữa Beijing Guoan và CLB CAHN. Trung vệ Michael Ngadeu-Ngadjui bên phía Beijing Guoan trong nỗ lực cản phá đã đá mạnh trái bóng ra ngoài sân. Trái bóng vô tình bay về phía băng ghế chỉ đạo của Beijing Guoan và làm vỡ một mảnh trần. Mảnh vỡ rơi trúng đầu HLV Quique Setien và khiến nhà cầm quân này chảy máu.

Băng ghế chỉ đạo bị hư hại sau khi bị trái bóng đập vào

HLV Setien chảy máu đầu

Nhân viên y tế sơ cứu cho HLV Setien

Rất may, nhân viên y tế đã nhanh chóng sơ cứu cho HLV Setien. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn có thể tiếp tục chỉ đạo các học trò trong phần còn lại trận đấu và còn tham gia buổi họp báo sau trận.

Trận đấu giữa Beijing Guoan và CLB CAHN khép lại với tỉ số 2-2. Đây là kết quả chưa thể làm hài lòng người hâm mộ đội bóng Trung Quốc bởi Beijing Guoan vốn được đánh giá cao hơn và còn được chơi trên sân nhà.

HLV Setien đang phải chịu sức ép lớn

Sức ép lớn đang đè nặng lên HLV Setien. Nếu Beijing Guoan tiếp tục không có được kết quả tốt ở lượt trận sắp tới tại giải VĐQG Trung Quốc, không loại trừ khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ bị sa thải.