Hi hữu: Bị xử thua khó hiểu, võ sĩ cay cú đấm túi bụi trọng tài ngay trên sàn đấu

Võ sĩ tấn công trọng tài

Website V.QQ của Trung Quốc vừa đăng tải clip trận boxing khá hi hữu, được cho là diễn ra ở một sàn đấu nghiệp dư tại Brazil trong năm 2019. Tờ báo Trung Quốc chưa đề cập tới danh tính của hai võ sĩ trong clip.

Bước ngoặt trận đấu xảy ra sau một tình huống đôi công, trọng tài đã có một quyết định rất khó hiểu khi cho dừng trận đấu rồi đếm với võ sĩ mang trang phục màu đỏ dù võ sĩ này vẫn còn đang đứng thi đấu, không hề bị ngã xuống sàn.

Ít giây sau đó, trọng tài mời hai võ sĩ trở lại võ đài để chuẩn bị công bố kết quả. Tuy nhiên, cú sốc lớn đã xảy ra bởi võ sĩ mang trang phục đỏ bất ngờ tấn công trọng tài bằng những cú đấm túi bụi. Lập tức, nhiều nhân viên an ninh của ban tổ chức cũng lao lên để giải nguy cho trọng tài, một số khác thì kéo võ sĩ này xuống sàn. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và khung cảnh trên sàn đấu cũng trở nên hỗn loạn.

Theo V.QQ, sau khi bị tấn công chớp nhoáng, trọng tài đã rơi vào tình trạng bị choáng váng nhưng may mắn là ông đã tỉnh lại do được các nhân viên y tế can thiệp kịp thời.

Còn với võ sĩ gây ra hành vi cực kỳ phi thể thao này, anh đã phải nhận án cấm thi đấu suốt đời cùng với làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng, bất chấp phán quyết gây tranh cãi của trọng tài.