Hết World Cup nhưng chưa hết drama: Na Uy của Haaland kiện FIFA vì vụ xoá thẻ đỏ của Balogun, chỉ đích danh Tổng thống Trump can thiệp

Vụ hủy thẻ đỏ của Folarin Balogun tại World Cup 2026 tiếp tục leo thang khi Liên đoàn Bóng đá Na Uy tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA.

Tranh cãi xung quanh tấm thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) xác nhận sẽ đệ đơn khiếu nại chính thức lên FIFA, yêu cầu điều tra việc hủy án phạt dành cho chân sút tuyển Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Động thái này được xem là phản ứng mạnh mẽ nhất từ một liên đoàn thành viên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chấn động dư luận với tuyên bố thừa nhận đã can thiệp vào quá trình xử lý vụ việc.

Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Na Uy, Lise Klaveness, cho rằng đây là sự việc "quá nghiêm trọng" để FIFA có thể im lặng. "Cố gắng che giấu hay lờ đi chuyện này sẽ không giải quyết được vấn đề".

Theo bà Klaveness, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở quyết định hủy thẻ đỏ của Balogun mà còn ở tiền lệ mà vụ việc có thể tạo ra cho bóng đá thế giới.

Balogun (số 20) nhận thẻ đỏ nhưng vẫn được ra sân ở trận đấu tiếp theo gây tranh cãi (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Times, nữ Chủ tịch NFF cảnh báo nếu FIFA chấp nhận sự tác động từ các yếu tố chính trị, những nguyên tắc cốt lõi của bóng đá sẽ bị xói mòn. "Khi một quy định có thể bị phá vỡ theo cách này, toàn bộ môn thể thao sẽ bước vào một con đường rất nguy hiểm".

Bà nhấn mạnh FIFA cần công khai thừa nhận đây là một sai lầm thay vì né tránh trách nhiệm. "Chúng tôi cần lãnh đạo FIFA nói rõ rằng đây là một sai lầm. Nếu FIFA bắt đầu nhượng bộ trước các nguyên thủ quốc gia và yếu tố chính trị, điều đó sẽ thay đổi cách tổ chức này vận hành, đồng thời làm mờ ranh giới về mức độ các nhà lãnh đạo có thể can thiệp vào bóng đá".

Theo kế hoạch, nếu được ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Na Uy thông qua, vụ Balogun sẽ được bổ sung vào đơn khiếu nại đang chuẩn bị gửi tới Ủy ban Đạo đức độc lập của FIFA để mở cuộc điều tra.

Trước đó, Balogun đã bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng bảng World Cup 2026. Tuy nhiên, án phạt sau đó bất ngờ bị hủy, giúp tiền đạo của tuyển Mỹ đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 gặp tuyển Bỉ. Chính quyết định này đã châm ngòi cho hàng loạt tranh cãi về tính minh bạch trong công tác điều hành của FIFA, đặc biệt sau khi Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump có tác động đến quá trình xem xét vụ việc.

Vụ Balogun hiện đã vượt ra ngoài khuôn khổ một quyết định trọng tài hay kỷ luật thông thường. Việc một liên đoàn thành viên như Na Uy chính thức yêu cầu FIFA điều tra cho thấy áp lực đang ngày càng lớn đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và bộ máy điều hành của tổ chức này.

Nếu đơn khiếu nại được thụ lý, đây có thể trở thành một trong những cuộc điều tra gây nhiều chú ý nhất sau World Cup 2026, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về tính độc lập của FIFA trước những tác động từ các nhân vật quyền lực trên chính trường.