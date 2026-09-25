Hết thẻ đỏ lại dính phạt đền, Singapore trắng tay trước Indonesia tại "siêu giải đấu" ở Đông Nam Á

Indonesia khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Singapore, trong trận đấu mà đội chủ nhà tạo được thế chủ động còn Singapore thì mắc sai lầm.

Indonesia áp đảo nhưng chưa thể tạo cách biệt

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia nhanh chóng đẩy cao đội hình và tìm cách đánh vào hành lang phải. Sức ép của đội chủ nhà sớm tạo ra khác biệt khi Luke Vickery liên tục tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Singapore.

Phút thứ 6, Romeny thoát xuống và căng ngang vào khu vực nguy hiểm, nhưng Dean James không thể tung ra cú dứt điểm như mong muốn. Tuy nhiên, đó cũng là tín hiệu cho thấy Indonesia đã tìm được hướng tấn công tương đối rõ ràng.

Đến phút 13, đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế. Vickery thoát xuống bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang chìm vào trong. Oratmangoen băng vào đúng thời điểm và đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Indonesia.

Có bàn dẫn trước, Indonesia vẫn duy trì sức ép thay vì lùi sâu bảo toàn lợi thế. Vickery tiếp tục trở thành mũi tấn công đáng chú ý với những quả tạt và các pha xử lý ở biên phải. Romeny cũng có cơ hội để gia tăng cách biệt.

Đáng tiếc cho Indonesia, tiền đạo này chưa thể tận dụng. Phút 45+3, Romeny có pha rê bóng, phối hợp rồi thoát xuống trung lộ trước khi tung cú sút đi sát cột dọc. Singapore bước vào giờ nghỉ với chỉ một bàn thua và đó là kết quả chấp nhận được nếu xét trên thế trận mà hai đội tạo ra trong 45 phút đầu tiên.

Điều đáng nói là Singapore gần như không tạo ra được cơ hội thật sự nguy hiểm trong hiệp một. Đội khách chủ yếu phải chịu sức ép, giữ cự ly đội hình và chờ những thời điểm Indonesia mắc sai sót để chuyển trạng thái.

Thẻ đỏ và penalty thay đổi tất cả

Sang hiệp hai, Singapore cố gắng điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu. Đội bóng đảo quốc Sư tử đưa bóng vào trung lộ nhiều hơn và bắt đầu có một số tình huống dứt điểm từ xa.

Thế nhưng, khi Singapore chưa thể tạo ra sức ép đủ lớn, bước ngoặt lại đến từ một tình huống phòng ngự.

Phút 70, Safuwan Baharudin bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài xem lại VAR và xác định cầu thủ Singapore đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Từ chỗ chỉ kém Indonesia một bàn, Singapore phải chơi phần còn lại trận đấu trong thế thiếu người.

Chỉ hai phút sau, tình thế càng trở nên khó khăn với Singapore. Song Ui Yong để bóng chạm tay trong vòng cấm và Indonesia được hưởng phạt đền.

Romeny bước lên thực hiện cú sút. Tiền đạo Indonesia sút chìm về góc phải, đánh lừa thủ môn Mahbud và nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng chấm dứt hy vọng gỡ hòa của Singapore.

Trong khoảng thời gian còn lại, Indonesia không cần phải đẩy tốc độ lên quá cao. Lợi thế hai bàn cùng việc Singapore chỉ còn 10 người giúp đội chủ nhà dễ dàng kiểm soát trận đấu và bảo toàn chiến thắng.

Như vậy, Indonesia có 3 điểm trong ngày ra quân, còn Singapore phải chấp nhận thất bại 0-2.

Indonesia thắng nhờ sức ép, Singapore thua vì không chịu nổi áp lực

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, Indonesia có thể được xem là đã có một trận đấu tương đối thuyết phục. Nhưng diễn biến thực tế cho thấy chiến thắng này có hai lớp nguyên nhân.

Trước hết, Indonesia thực sự tạo ra thế trận chủ động. Đội bóng của HLV John Herdman sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và có khả năng triển khai bóng với tốc độ cao. FIFA trước trận cũng nhấn mạnh sự hiện diện của những cầu thủ như Maarten Paes, Calvin Verdonk, Kevin Diks hay Thom Haye trong đội hình Indonesia.

Điểm nổi bật của Indonesia là khả năng kéo giãn hệ thống phòng ngự Singapore. Những pha tấn công từ biên phải với Vickery liên tục đặt hàng thủ đội khách vào tình trạng phải lùi sâu. Khi Singapore tập trung quân số ở hai biên, những khoảng trống phía trong lại xuất hiện và đó là cách Indonesia tìm thấy bàn mở tỷ số.

Bàn thắng của Oratmangoen chính là sản phẩm của cách chơi ấy: Vickery tạo ra khoảng trống và đưa bóng vào khu vực nguy hiểm, còn Oratmangoen xuất hiện đúng vị trí để kết thúc.

Indonesia cũng cho thấy khả năng duy trì sức ép sau khi dẫn bàn. Đây là điểm quan trọng bởi Singapore vốn không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Trước giải, HLV Gavin Lee từng thừa nhận nhiệm vụ lần này khó khăn hơn khi Indonesia sở hữu một đội hình rất khác so với lần hai đội gặp nhau trước đó.

Ở chiều ngược lại, Singapore đã phòng ngự khá kiên trì trong phần lớn thời gian nhưng gặp vấn đề khi phải chống đỡ sức ép liên tục. Việc không tạo được những đợt phản công đủ sắc bén khiến đội khách gần như không có phương án để buộc Indonesia phải lùi xuống.

Đặc biệt, sau khi Baharudin nhận thẻ đỏ, bài toán của Singapore gần như không còn lời giải. Trong thế thiếu người, họ vừa phải chống đỡ những đợt lên bóng của Indonesia, vừa phải hạn chế tối đa nguy cơ phạm lỗi trong vòng cấm.

Quả penalty sau đó càng khiến trận đấu an bài.

Cũng cần nói rằng thẻ đỏ và quả phạt đền là những bước ngoặt trực tiếp làm thay đổi cục diện. Trước phút 70, Singapore vẫn còn cơ hội tìm bàn gỡ khi chỉ bị dẫn 0-1. Nhưng chỉ trong vài phút, họ vừa mất người vừa nhận bàn thua thứ hai. Từ đó, khả năng trở lại trận đấu gần như không còn.

Indonesia - Malaysia: trận đấu đáng chờ đợi nhất bảng A

Chiến thắng trước Singapore đưa Indonesia vào cuộc đối đầu tiếp theo với Malaysia trong một trạng thái đặc biệt: cả hai đều đã có 3 điểm.

Malaysia trước đó đánh bại Bangladesh 3-0. Arif Aiman lập cú đúp ở các phút 18 và 37, trước khi Bergson da Silva ghi bàn thứ ba ở phút 52. Đáng chú ý, Malaysia cũng duy trì được thế trận chủ động sau giờ nghỉ và bảo toàn sạch lưới.

Vì thế, cuộc chạm trán Indonesia - Malaysia ngày 28/9 sẽ mang ý nghĩa lớn đối với cuộc đua đầu bảng. Lịch thi đấu của FIFA xác nhận hai đội gặp nhau lúc 19h30 tại Jakarta.

Đây cũng là bài kiểm tra khó hơn đáng kể cho Indonesia. Singapore đã cho thấy khả năng gây khó khăn bằng hệ thống phòng ngự có tổ chức, nhưng Malaysia sở hữu nhiều phương án tấn công đa dạng hơn. Arif Aiman đã lập cú đúp ngay trận mở màn, trong khi Bergson cho thấy khả năng xuất hiện đúng chỗ trong vòng cấm. Malaysia còn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Dion Cools, Stuart Wilkin và Faisal Halim.

Với Indonesia, điều đáng chờ đợi là cách HLV John Herdman xử lý một đối thủ có khả năng đáp trả tốt hơn Singapore. Trận thắng 2-0 cho thấy Indonesia có thể gây sức ép, khai thác biên và duy trì quyền chủ động. Nhưng trận đấu với Malaysia sẽ đặt ra câu hỏi khác: họ có thể làm điều đó trước một đội bóng đủ khả năng gây áp lực ngược trở lại hay không?

Còn với Malaysia, chiến thắng 3-0 trước Bangladesh đem lại sự tự tin cần thiết, nhưng Indonesia trên sân nhà là thử thách hoàn toàn khác.

Sau lượt trận đầu tiên, hai đội cùng có 3 điểm và cùng tạo được dấu ấn mạnh. Vì thế, cuộc đối đầu tại Jakarta không chỉ là trận đấu giữa hai đội thắng trận ra quân, mà còn có thể trở thành màn phân định lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng A.