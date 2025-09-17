Herbalife Việt Nam lan tỏa lối sống năng động với giải chạy ở Cần Thơ

Giải chạy thu hút sự tham gia của hơn 9.000 vận động viên trong nước và quốc tế cùng bạn bè, người thân.

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia - chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi khi ngày càng có nhiều người tham gia chạy bộ và coi hoạt động này như một phần của cuộc sống hàng ngày".

Cung đường ven sông Hậu – Cần Thơ mát mẻ được sự cổ vũ của người dân đồng bằng sông Cửu Long tạo nên bầu không khi sôi nổi

"Việc đồng hành giải chạy một lần nữa thể hiện cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc con người cũng như cộng đồng tại Việt Nam, thông qua việc liên tục hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng nhằm giúp nhiều người quan tâm hơn đến tầm quan trọng của việc tập thể dục thường xuyên kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng để sống khỏe mạnh hơn", ông cho biết.

Giải chạy có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước lẫn quốc tế, với các cự ly ngắn, trung bình, dài, gồm 5 km, 10 km, 21 km, 42 km. Các vận động viên sẽ được đi qua khu vực bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ - biểu tượng của thành phố, những tuyến phố ven sông và khu dân cư địa phương. Lộ trình này mang lại trải nghiệm kết hợp nhịp sống đô thị hiện đại với nét yên bình của miền sông nước.

Giải chạy có sự góp mặt của hơn 9.000 vận động viên tham

"Chúng tôi cũng rất tự hào khi các thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam hào hứng tham gia, cùng những vận động viên nhiệt huyết góp phần ý nghĩa vào thành công của giải chạy ngay trong lần đầu tiên được tổ chức", ông Thắng chia sẻ thêm.

Herbalife là đối tác chính thức của hệ thống VnEXpress Marathon từ năm 2022, tài trợ các giải chạy thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm. Giải chạy ở Cần Thơ là sự kiện thứ tư trong chuỗi giải chạy thuộc hệ thống mà Herbalife sẽ tài trợ trong năm 2025.

