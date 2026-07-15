Henry, Mourinho cùng lên tiếng, Deschamps bị chỉ trích vì "lãng quên" Kante

Việc N'Golo Kante chưa ra sân phút nào tại World Cup 2026 khiến Didier Deschamps hứng chịu làn sóng chỉ trích, trong đó có Thierry Henry và Jose Mourinho.

Sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, HLV Didier Deschamps không chỉ đối mặt với nỗi thất vọng vì lỡ cơ hội đưa tuyển Pháp vào trận chung kết thứ ba liên tiếp, mà còn hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều về cách sử dụng nhân sự. Tâm điểm của mọi tranh luận là trường hợp của N'Golo Kante, tiền vệ giàu kinh nghiệm vẫn chưa được trao bất kỳ phút thi đấu nào tại giải đấu năm nay.

Henry và Mourinho cùng chung quan điểm

Ngay sau khi hành trình của "Les Bleus" khép lại, huyền thoại Thierry Henry bày tỏ sự tiếc nuối khi Kante gần như "mất tích" tại World Cup 2026.

Theo cựu danh thủ Arsenal, việc triệu tập một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kante nhưng không sử dụng là điều rất khó lý giải. Henry cho rằng tiền vệ 35 tuổi hoàn toàn có thể mang đến sự khác biệt ở những thời điểm tuyển Pháp cần kiểm soát thế trận hoặc gia tăng chất thép nơi tuyến giữa.

Đồng quan điểm với Henry, HLV Jose Mourinho cũng cho rằng Deschamps đã quá bảo thủ trong cách vận hành đội hình. "Người đặc biệt" đánh giá Kante vẫn đủ khả năng tạo ảnh hưởng nhờ kinh nghiệm, khả năng đánh chặn và sự điềm tĩnh trong những trận cầu lớn.

Theo Mourinho, ở một giải đấu ngắn ngày như World Cup, những cầu thủ dày dạn bản lĩnh như Kante luôn là "vũ khí chiến lược", đặc biệt khi đội bóng bước vào các vòng đấu loại trực tiếp.

Quyết định gây nhiều tranh cãi

Kante góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ của tuyển Pháp tham dự World Cup 2026 với vai trò đội phó. Trước giải đấu, nhiều người kỳ vọng anh sẽ là phương án xoay tua chất lượng cho tuyến giữa hoặc trở thành quân bài chiến thuật trong các trận đấu khó khăn.

Tuy nhiên, xuyên suốt hành trình của tuyển Pháp từ vòng bảng đến bán kết, Deschamps không sử dụng cựu tiền vệ Chelsea dù chỉ một phút. Điều này khiến không ít chuyên gia đặt dấu hỏi về quyết định của nhà cầm quân 57 tuổi.

Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, tuyển Pháp lép vế trong cuộc chiến khu trung tuyến và để đối phương kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Không ít ý kiến cho rằng khả năng đánh chặn và kinh nghiệm của Kante có thể giúp "Les Bleus" hạn chế sức sáng tạo của các tiền vệ Tây Ban Nha, thay vì để đối thủ làm chủ nhịp độ trận đấu.

Dù vậy, Deschamps chưa từng công khai giải thích lý do không sử dụng tiền vệ kỳ cựu này. Sau thất bại trước Tây Ban Nha, ông chỉ thừa nhận tuyển Pháp đã mắc quá nhiều sai lầm về chuyên môn và không đạt đến đẳng cấp cần thiết để giành chiến thắng.

Lời chia tay nhiều tiếc nuối

World Cup 2026 cũng là giải đấu cuối cùng của Deschamps trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp. Nhà cầm quân từng giúp "Les Bleus" vô địch World Cup 2018 sẽ khép lại hơn một thập kỷ đầy thành công sau khi giải đấu kết thúc.

Dẫu vậy, thất bại trước Tây Ban Nha và câu chuyện xoay quanh N'Golo Kante chắc chắn sẽ là một trong những dấu hỏi lớn nhất về kỳ World Cup cuối cùng của ông.

Bản thân Kante vẫn giữ im lặng trước mọi tranh cãi. Đúng với phong cách quen thuộc trong suốt sự nghiệp, tiền vệ từng vô địch World Cup 2018 không phàn nàn hay bày tỏ sự thất vọng công khai, dù phải chứng kiến hành trình của tuyển Pháp từ băng ghế dự bị.

Trong khi đó, những lời nhận xét từ Henry và Mourinho tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận rằng liệu Deschamps có quá cứng nhắc trong việc lựa chọn nhân sự. Với nhiều người, việc một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế hệ của mình kết thúc kỳ World Cup mà không được thi đấu phút nào sẽ mãi là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của tuyển Pháp tại World Cup 2026.