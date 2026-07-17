Hé lộ: Trọng tài chung kết World Cup từng bị bắt ở “bữa tiệc thác loạn”, gây ra mối lo cho Argentina

Danh tính trọng tài chính bắt trận chung kết giữa Argentina vs Tây Ban Nha là một nhân vật từng bị bắt vì lý do bên ngoài sân cỏ.

Theo Daily Mail, FIFA đã thông báo rằng trọng tài người Slovenia Slavko Vincic sẽ điều khiển trận chung kết World Cup vào Chủ nhật giữa Tây Ban Nha và Argentina. Ông sẽ được hỗ trợ bởi hai người đồng hương Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic - những người sẽ giữ vai trò trợ lý - trong khi trọng tài người Jordan Adham Makhadmeh sẽ là trọng tài thứ tư.

Trọng tài người Slovenia Slavko Vincic là nhân vật từng gây chú ý bên ngoài sân cỏ. Ông được FIFA phân công làm nhiệm vụ ở trận đấu quan trọng nhất tại VCK World Cup 2026, sáu năm sau khi ông bị bắt giữ trong một cuộc đột kích liên quan đến ma túy và mại dâm tại một "bữa tiệc thác loạn".

Trọng tài Slavko Vincic sẽ bắt chính trận chung kết giữa Argentina vs Tây Ban Nha.

Vào tháng 5 năm 2020, Vincic đã được cảnh sát thả sau khi bị bắt tại một bữa tiệc ở Bosnia và Herzegovina. Vị quan chức này cho biết ông đã tham dự một buổi ăn trưa kinh doanh theo lời mời tại thành phố Bijeljina của Bosnia, nhưng lại bị cuốn vào một cuộc đột kích và bị bắt cùng với Tijana Maksimovic, người mà cảnh sát tin là cầm đầu một đường dây mại dâm.

Năm sau, Maksimovic đã nhận tội hoàn toàn về tội danh dụ dỗ mại dâm quốc tế, và bị đề nghị mức án một năm tù giam.

Theo báo cáo, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 9 phụ nữ và 26 người đàn ông, đồng thời thu giữ 4 gói cocaine, 10 khẩu súng lục, 3 áo giáp chống đạn và hơn 10.000 euro (đã quy đổi từ nhiều loại tiền tệ khác nhau). Vincic không bị buộc tội trực tiếp tham gia vào chiến dịch và đã được thẩm vấn với tư cách là nhân chứng trước khi được thả.

Ông nói với kênh truyền thông Vecer của Slovenia rằng ông không liên quan gì đến nhóm này. "Tôi tình cờ có mặt ở trang trại này. Tôi có công ty riêng, tôi đến Bosnia và Herzegovina để tham dự một cuộc họp kinh doanh", ông nói.

'Tôi đã nhận lời mời ăn trưa, và hóa ra đó làSai lầm lớn nhất của tôi. Tôi rất hối hận. Tôi đang ngồi ở bàn với các đồng nghiệp, đột nhiên cảnh sát đến và chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra.

'Tôi không liên quan gì đến nhóm người bị bắt giữ và tạm giam, các đối tác kinh doanh của tôi cũng vậy. Đúng là họ đã đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát, hỏi chúng tôi với tư cách nhân chứng, nhưng khi phát hiện ra chúng tôi thậm chí không quen biết họ, chúng tôi đã được thả.'

Sau đó, Chủ tịch Hiệp hội Trọng tài Bóng đá Slovenia, Vlado Sajn, cũng lên tiếng nói rằng trọng tài Vincic không liên quan tới các hoạt động trái phép từ đường dây vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Ông Vincic có thể gây ra mối lo cho các CĐV Argentina.

Trước đây, ông Vincic từng điều khiển trận chung kết Champions League 2024 giữa Borussia Dortmund và Real Madrid. Điều đặc biệt hơn, ông từng có một lần duy nhất bắt chính một trận đấu của Argentina và đó lại là trận mà đội tuyển xứ Tango thất bại.

Trận đấu duy nhất trước đó của Argentina mà ông cầm còi là tại World Cup 2022, khi Messi và các đồng đội bất ngờ bị Ả Rập Xê Út đánh bại ở lượt trận mở màn. Đây là một yếu tố có thể khiến các CĐV của Argentina cảm thấy lo lắng.

Còn tại World Cup năm nay, ông đã dẫn dắt ba trận đấu: Mexico thắng Ecuador ở vòng 32, Brazil hòa Morocco và Algeria thắng Jordan.



