Hé lộ nguồn cơn cầu thủ Argentina đánh cầu thủ Tây Ban Nha, Bellingham bất ngờ được gọi tên

Bellingham từng bị chỉ trích vì vỗ vào đầu cầu thủ Argentina nhưng so ra, phản ứng từ ngôi sao Tam sư vẫn quá lịch sự.

Màn xô xát giữa cầu thủ Argentina và Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý. Những góc quay mới đã hé lộ nguyên nhân dẫn tới vụ việc, đồng thời khiến nhiều người bất ngờ nhìn lại tình huống gây tranh cãi của Jude Bellingham sau trận bán kết giữa Anh và Argentina.

Paredes lao vào đánh đối thủ ngay trước mặt trọng tài

Theo các đoạn video được lan truyền sau trận đấu, mọi chuyện bắt đầu ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Khi các cầu thủ Tây Ban Nha còn đang ăn mừng trên sân, nhóm cầu thủ dự bị của đội bóng này cũng đồng loạt chạy vào chia vui. Trong lúc di chuyển, một cầu thủ Tây Ban Nha (Rodri) chạy ngang qua Nahuel Molina. Hành động ăn mừng quá sát của đối phương được cho là khiến hậu vệ Argentina khó chịu và Molina bị cho là đã thụi vào bụng cầu thủ Tây Ban Nha. Tình huống này lập tức khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Đúng lúc căng thẳng bùng phát, Leandro Paredes từ khá xa bất ngờ lao tới. Tiền vệ Argentina có pha đá chân khiến Eric Garcia ngã xuống sân, rồi tiếp tục dùng tay bóp cổ trung vệ của Tây Ban Nha.

Paredes đánh cầu thủ Tây Ban Nha

Thấy đồng đội bị tấn công, Gavi lập tức chạy tới phản ứng nhằm bảo vệ Eric Garcia. Tuy nhiên, Paredes tiếp tục mất kiểm soát khi quật ngã tiền vệ của Tây Ban Nha rồi tung cú đấm vào đối phương.

Toàn bộ diễn biến xảy ra ngay trước mặt tổ trọng tài. Sau khi tình hình được vãn hồi, vị vua áo đen không do dự rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Paredes vì hành vi bạo lực sau trận đấu.

Đây cũng là chiếc thẻ đỏ thứ hai mà Argentina phải nhận trong trận chung kết, sau khi Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu vì hai thẻ vàng.

Bellingham bất ngờ được nhìn bằng con mắt khác

Vụ việc cũng khiến người hâm mộ nhớ lại tình huống gây tranh cãi sau trận bán kết giữa Anh và Argentina.

Khi đó, sau chiến thắng 2-1 của đội bóng Nam Mỹ, hậu vệ Valentin Barco từ ngoài sân lao vào khu vực các cầu thủ Anh, ăn mừng với những động tác bị đánh giá là khá khiêu khích. Thậm chí, Barco còn chủ động chạy sát qua nhiều cầu thủ Tam sư để trêu tức đối phương. Dù vậy, phần lớn các cầu thủ Anh đều không phản ứng.

Chỉ có Jude Bellingham tiến lại gần, vỗ nhẹ vào đầu Barco và lên tiếng nhắc nhở cầu thủ Argentina nên tôn trọng đối thủ hơn sau chiến thắng. Thời điểm đó, hành động của Bellingham nhận không ít chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ người Anh không nên chạm tay vào đầu đối phương dù chỉ là một cái vỗ nhẹ.

Cầu thủ Argentina khiêu khích các cầu thủ Anh

Tuy nhiên, sau những gì diễn ra ở trận chung kết, dư luận bắt đầu có cái nhìn khác. So với phản ứng mất kiểm soát của Paredes, người trực tiếp lao vào đá ngã, bóp cổ rồi đấm cầu thủ Tây Ban Nha, hành động của Bellingham được đánh giá là ôn hòa hơn rất nhiều. Không ít người hâm mộ cho rằng ngôi sao tuyển Anh chỉ nhắc nhở đối phương trong lúc bức xúc, thay vì sử dụng bạo lực.

Sự đối lập giữa hai tình huống khiến Bellingham bất ngờ được "minh oan". Nếu như tiền vệ của Real Madrid chỉ có một cử chỉ bị xem là thiếu tinh tế, thì phản ứng của Paredes ở chung kết World Cup 2026 đã vượt xa giới hạn của một màn va chạm thông thường và khiến Argentina phải khép lại giải đấu với thêm một vết gợn đáng tiếc.