Hé lộ HLV đầu tiên mất việc tại V.League 2025-2026

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News , Hà Nội FC dự kiến chia tay HLV trưởng Makoto Teguramori khi V.League mới đi qua 3 vòng đấu. Nhà cầm quân người Nhật Bản để đội bóng Thủ đô bị loại khỏi cúp Quốc gia, chưa thắng trận nào tại V.League.

Ngoài vấn đề thành tích, nguyên nhân dẫn đến quyết định "đường ai nấy đi" đến từ lối chơi thiếu thuyết phục của Hà Nội FC. Họ không cho thấy hình bóng của tập thể sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch tại V.League. Văn Quyết và đồng đội thi đấu thiếu kết dính, dễ dàng thủng lưới rồi bại trận trước các đối thủ.

HLV Makoto Teguramori chia tay Hà Nội FC.

Ông Makoto Teguramori nhận chức tại Hà Nội FC từ đầu năm 2025. Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng Thủ đô, chiến lược gia này giúp CLB về nhì, chỉ đứng sau nhà vô địch Nam Định. Tuy nhiên, ngay ở thời điểm ấy, sự nghi ngờ vẫn dành cho ông Teguramori bởi Hà Nội FC thường thua ở các trận đấu mang tính quyết định.

HLV Makoto Teguramori sinh năm 1967, từng là danh thủ nổi tiếng của bóng đá Nhật Bản. Ông chơi ở vị trí tiền vệ và dành phần lớn sự nghiệp cho CLB Kashima Antlers và NEC Yamagata. Khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, ông Makoto làm việc cho Vegalta Sendai trong 5 năm. Từ năm 2014-2016, ông dẫn dắt U23 Nhật Bản và vô địch giải U23 châu Á 2016.

Thành tích này là tấm vé thông hành đưa chiến lược gia 58 tuổi lên đội tuyển quốc gia với vai trò trợ lí cho HLV Akira Nishino. Chia tay đội tuyển Nhật Bản, HLV Makoto còn làm việc cho V-Varen Nagasaki trước khi quay về Vegalta Sendai.

Năm 2022, ông Makoto Teguramori sang Thái Lan dẫn dắt đội bóng giàu có BG Pathum United và có chiếc Siêu cúp Thái Lan. Sau đó, ông bị đội bóng tại Bangkok sa thải. Thay vì dẫn dắt U23 Thái Lan, ông Makoto Teguramori chọn đến làm việc tại Chonburi trước khi trở về BG Pathum United và lại một lần nữa mất việc.

Hà Nội FC đang gấp rút tìm kiếm HLV trưởng cho phần còn lại của mùa giải năm nay.