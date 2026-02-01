Hé lộ hình xăm ý nghĩa trên lưng Đình Bắc, đây là động lực giúp ngôi sao U23 Việt Nam vượt khó và toả sáng

Không chỉ gây ấn tượng bằng phong độ chói sáng trên sân cỏ, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mới đây còn khiến dân tình bàn luận xôn xao khi để lộ hình xăm dòng chữ nổi bật trên lưng trong một bức ảnh khoảnh khắc đời thường. Trên làn da rám nắng của một cầu thủ trẻ là câu chữ đầy ý nghĩa: "My parents are my motivation to try every day" (tạm dịch: Cha mẹ là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày).

Hình xăm này không đơn thuần mang tính thẩm mỹ, mà chính là lời nhắc nhở âm thầm mà Đình Bắc dành cho bản thân trong suốt hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Với chàng trai sinh ra trong gia đình không quá dư dả, con đường đến với ánh đèn sân cỏ chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Những ngày tập luyện vất vả, áp lực thành tích hay cả những thời điểm bị nghi ngờ năng lực, phải chịu hình phạt kỉ luật nặng, cha mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất để anh không bỏ cuộc.

Những hình xăm ý nghĩa của Đình Bắc (Ảnh: FBNV)

Đình Bắc và bố mẹ (Ảnh: FBNV)

Dòng chữ khắc trên lưng như "điểm tựa vô hình" của Đình Bắc - nơi anh tìm thấy động lực mỗi khi mệt mỏi, cũng là lời nhắc nhở rằng mọi nỗ lực hôm nay đều hướng về gia đình phía sau. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên hình ảnh một Đình Bắc thi đấu đầy quyết tâm, khiêm tốn ngoài đời nhưng luôn cháy hết mình mỗi lần ra sân.

Ngoài ra, trên cơ thể Đình Bắc còn có thêm hai hình xăm lớn khác ở phần ngực, mỗi hình đều gắn với một lát cắt rất riêng trong cuộc sống và suy nghĩ của chàng chân sút quê Nghệ An. Ở bên ngực phải là hình ảnh bông hồng kết hợp cùng chiếc đồng hồ, mang ý nghĩa lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, đồng thời nhắc nhở bản thân luôn trân trọng từng giây phút trên hành trình theo đuổi đam mê.

Đình Bắc trên sân cỏ luôn nỗ lực hết mình (Ảnh: PH)

Hình xăm còn lại chính là biểu tượng rõ nét cho tình yêu lớn nhất của Đình Bắc: trái bóng tròn đi kèm dòng chữ "Love my family" (tạm dịch: Yêu gia đình tôi). Một lần nữa, gia đình tiếp tục xuất hiện như kim chỉ nam trong sự nghiệp của tiền đạo trẻ, cho thấy phía sau hình ảnh thi đấu đầy máu lửa trên sân là một Đình Bắc sống tình cảm, luôn hướng về những người thân yêu.

Từ một gương mặt trẻ ít người biết đến, Đình Bắc vụt sáng trở thành ngôi sao của U23 Việt Nam, cái tên được kỳ vọng cho tương lai của bóng đá nước nhà. Và phía sau ánh hào quang ấy, hình xăm giản dị trên lưng vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về gia đình - nguồn động lực lớn nhất giúp anh vượt qua mọi khó khăn để toả sáng.

Với một năm 2025 thi đấu đầy nỗ lực và toả sáng rực rỡ, Đình Bắc góp mặt trong đề cử Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025, mùa giải với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam". Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những cố gắng không ngừng nghỉ trên sân cỏ, mà còn là minh chứng cho tinh thần dám mơ lớn, dám bứt phá và không ngại thử thách của một gương mặt trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Bình chọn cho Đình Bắc ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng TẠI ĐÂY.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.

